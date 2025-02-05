ترامب يكشف عن خطة لإعادة توطين الفلسطينيين والسيطرة على قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة الذي مزقته الحرب وتطوره اقتصاديا بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى ، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تحطم عقودا من السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكشف ترامب عن خطته المفاجئة، دون تقديم تفاصيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور البلاد.

وجاء الإعلان في أعقاب اقتراح ترامب الصادم في وقت سابق من يوم الثلاثاء بإعادة توطين أكثر من مليوني فلسطيني من غزة بشكل دائم في الدول المجاورة، ووصف الجيب - حيث تنفذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن - بأنه "موقع دمار".

و يمكن لترامب توقع معارضة شديدة من الحلفاء والأعداء على حد سواء لأي استيلاء أمريكي على غزة، ويثير اقتراحه تساؤلات حول استعداد المملكة العربية السعودية، القوة في الشرق الأوسط، للانضمام إلى دفعة متجددة بوساطة أمريكية لتطبيع تاريخي للعلاقات مع حليفة الولايات المتحدة إسرائيل. إن امتلاك الولايات المتحدة حصة مباشرة في غزة يتعارض مع السياسة القديمة في واشنطن وبالنسبة لمعظم المجتمع الدولي، والتي اعتبرت أن غزة ستكون جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية تشمل الضفة الغربية المحتلة.

وقال ترامب للصحفيين: "ستتولى الولايات المتحدة قطاع غزة، وسنقوم بعمل به أيضًا". "سنمتلكه ونكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع".

وقال ترامب: "سنقوم بتطويرها، وخلق آلاف وآلاف الوظائف، وستكون شيئًا يمكن للشرق الأوسط بأكمله أن يفخر به"، وأضاف: "أرى وضع ملكية طويل الأمد وأرى أنه سيجلب استقرارًا كبيرًا لهذا الجزء من الشرق الأوسط".

وعندما سئل عمن سيعيش هناك، قال ترامب إنها قد تصبح موطنًا "لشعوب العالم". ولم يرد ترامب بشكل مباشر على سؤال حول كيف وتحت أي سلطة يمكن للولايات المتحدة أن تسيطر على غزة وتحتلها، وهي شريط ساحلي يبلغ طوله 45 كيلومترًا وعرضه 10 كيلومترات على الأكثر، وله تاريخ عنيف. وتجنبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك ترامب في ولايته الأولى، نشر قوات أمريكية هناك. وأدان العديد من المشرعين الديمقراطيين بسرعة مقترحات الرئيس الجمهوري بشأن غزة.

أشار نتنياهو، الذي أطلق عليه ترامب مراراً لقب 'بيبي'، والذي خاض جيشه معارك شرسة مع مسلحي حماس في غزة لأكثر من عام، إلى أن ترامب 'يفكر بأفكار جديدة خارج الصندوق' و'يبدي استعداداً لاختراق التفكير التقليدي'. ربما شعر نتنياهو بالراحة لأن ترامب، الذي أقام علاقات وثيقة مع الزعيم الإسرائيلي خلال ولايته الأولى، لم يتردد في استخدام القوة لدعم إسرائيل. في البيت الأبيض، لم يضغط عليه علنًا للحفاظ على وقف إطلاق النار. يواجه تهديدات من أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه بإسقاط حكومته ما لم يستأنف القتال في غزة لتدمير حماس.

واقترح بعض الخبراء أن ترامب يتخذ أحيانًا موقفًا متطرفًا على المستوى الدولي لتحديد معايير المفاوضات المستقبلية. في ولايته الأولى، أصدر ترامب في بعض الأحيان ما اعتبر تصريحات مبالغ فيها في السياسة الخارجية، وكثير منها لم ينفذها أبدًا.

وأظهر تقييم الأضرار الذي أجرته الأمم المتحدة في يناير أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض المتبقية في غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي قد يستغرق 21 عامًا ويتكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار. وقال "جوناثان بانيكوف" نائب ضابط الاستخبارات الوطنية الأميركية السابق للشرق الأدنى إن خطة ترامب تعني التزاما عسكريا أميركيا طويلا وإذا تحققت فسوف ينظر إليها العالم العربي على أنها واشنطن "لم تتعلم دروسها من بناء الأمة في العراق وأفغانستان". وكرر ترامب في وقت سابق دعوته للأردن ومصر ودول عربية أخرى لاستقبال سكان غزة ، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى التخلي عن القطاع الساحلي الذي يجب إعادة بنائه بعد ما يقرب من 16 شهرا من الحرب المدمرة بين إسرائيل وحماس.

لكن هذه المرة قال ترامب إنه سيدعم إعادة توطين الفلسطينيين "بشكل دائم"، متجاوزا اقتراحاته السابقة التي رفضها الزعماء العرب بشدة بالفعل.

ومن المرجح أن يشكل التهجير القسري لسكان غزة انتهاكاً للقانون الدولي، وسوف يلقى معارضة شديدة ليس فقط في المنطقة بل وأيضاً من جانب حلفاء واشنطن الغربيين. ويشبه بعض المدافعين عن حقوق الإنسان هذه الفكرة بالتطهير العرقي.

أدان المسؤول البارز في حركة حماس سامي أبو زهري دعوات ترامب لسكان غزة للمغادرة ووصفها بأنها "طرد من أرضهم".

وأضاف "نعتبرها وصفة لخلق الفوضى والتوتر في المنطقة لأن أهل غزة لن يسمحوا بتمرير مثل هذه المخططات".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل حول كيفية تنفيذ عملية إعادة التوطين، لكن اقتراحه يعكس رغبات اليمين المتطرف في إسرائيل ويتناقض مع التزام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ضد النزوح الجماعي للفلسطينيين.

وقال "آرون ديفيد ميلر"، المستشار السابق لشؤون الشرق الأوسط في الإدارات الجمهورية والديمقراطية، إن ترامب أعطى نتنياهو "تصريحا ضخما" بإعلانه بشأن غزة. وأضاف ميلر: "لقد صدق ترامب على كل خيالات اليمين في إسرائيل تقريبا".

وأكدت الحكومة السعودية في بيان لها رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وقالت إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية.