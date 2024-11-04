الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تحطم مروحية يودي بحياة عنصرين من الحرس الثوري الإيراني
ذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن الحادث وقع أثناء تنفيذ عمليات قتالية في منطقة الحدود الجنوبية الشرقية.
قتل عنصران من الحرس الثوري الإيراني، أحدهما جنرال، في حادث تحطم مروحية في جنوب شرق إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "طائرة جيروسكوبية خفيفة الوزن تابعة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني تعرضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة الحدود الجنوبية الشرقية".
وقالت الوكالة إن "العميد الثاني حميد مازندراني قائد لواء نينوى بمحافظة غلستان وطياره استشهدا في هذا الحادث".
ولكن لم يذكر سبب زيارة قائد اللواء المتمركز في المحافظة الشمالية للجنوب الشرقي في ذلك الوقت.
(بمساهمة من وكالة فرانس برس ورويترز)