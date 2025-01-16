بدموع الفرح والأمل..الفلسطينيون في الإمارات يستقبلون وقف إطلاق النار

بعد سماعها بوقف إطلاق النار في غزة، كان أول ما فعلته ريم، وهي مهاجرة فلسطينية مقيمة في دبي، هو الدعاء لأختها التي تعيش في خيمة في المدينة التي مزقتها الحرب، هطلت دموع الفرح وهي تجرأت على الأمل في السلام بعد 15 شهراً من الصراع الذي أودى بحياة ما يقرب من 50 ألف شخص.

وقالت في حديثها لصحيفة خليج تايمز : "هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها الإعلان عن هدنة. ومع ذلك، فإن آمالي كبيرة في أن تصمد هذه الهدنة. تعيش أختي في غزة وتقيم حالياً في خيمة مع أطفالها الثمانية وثلاثة أحفاد. أدعو الله أن أراهم قريباً. أدعو من أجل السلام وآمل أن أتمكن من مقابلة أختي وعائلتي بمجرد فتح الحدود".

في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، وافقت إسرائيل وحماس على اتفاق لوقف القتال في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين.

"عانى بما فيه الكفاية"بالنسبة لمغترب آخر يدعى أحمد، فإن وقف إطلاق النار يجلب الأمل في غدٍ أفضل. قال: "أرحب بالهدنة بكل إخلاص". "لقد عانت عائلتي في الوطن بما فيه الكفاية. حتى يوم من السلام يعني الكثير بالنسبة لهم. الآن، نحن بحاجة إلى قادة يمكنهم تحويل هذا السلام المؤقت إلى شيء دائم". لقد حولت الحرب، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، أجزاء كبيرة من غزة إلى مدينة أشباح. ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن إزالة الأنقاض - التي تبلغ 40 مليون طن - قد يستغرق 15 عاماً.

بالنسبة لأم خالد، جلبت الأخبار مشاعر مختلطة. "لدي مشاعر عميقة من الحزن والخسارة لأحبائنا الذين رحلوا ولن يعودوا أبداً، لكن وقف إطلاق النار ونهاية الحرب هما بالتأكيد مصدر فرح لكل فلسطيني. وبعد هذه الفترة الطويلة من المعاناة والجوع والنزوح والخوف، يعيش شعبي هناك مشاعر غريبة. إنها مزيج من الفرح والحزن والحذر".

وقالت لارا، التي لا تزال لديها عائلة تعيش في فلسطين، إن الاتفاق منحها "بريقًا من الأمل" وسط الكثير من الحزن. وقالت: "كفلسطينية، من الصعب ألا أشعر بالتشاؤم بعد كل هذا الألم". "لكنني أؤمن أيضاً بقدرة شعبي على الصمود وأملهم الثابت في مستقبل أفضل. أنا متأكدة من أننا نستطيع أن ننجو من هذا الدمار أيضًا".

متفائل بحذر

تقول أم عبد الرحمن، المقيمة في الشارقة، وعائلتها الذين فروا من فلسطين منذ عقود من الزمان، ولكن لا يزال لديهم عائلة هناك: "لا أعرف ماذا أشعر. أنا سعيدة حقًا وممتنة، لكنني رأيت العديد من الوعود والهدنات تُخرق. في الواقع، أظهرت لي الأشهر الخمسة عشر الماضية أنهم قادرون على التصرف بقدر ما يريدون من الإفلات من العقاب، وسيراقب العالم بصمت".

وقالت إنها لا تزال تشعر بالقلق على الناس في فلسطين، خاصة وأن شهر رمضان المبارك يقترب. وأضافت: "في الوقت الحالي، هناك هدنة، ولكن لا يمكنني التخلص من الشعور بأن رمضان سيأتي في غضون شهر. على مدى العقد الماضي، قصفوا فلسطين كل رمضان دون استثناء. أحاول أن أبقي مشاعري السلبية تحت السيطرة وآمل حقًا أن يمنع زعماء العالم حدوث مذبحة مثل التي شهدناها مرة أخرى".