بدء وقف إطلاق النار في غزة 6.30 صباح الغد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في تغريدة على تويتر اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد عند الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي في غزة (6.30 صباحا بتوقيت جرينتش).
وقال في تغريدة على تويتر "ننصح المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الوزراء وافق يوم السبت على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.
وبعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، صادقت الحكومة على الاتفاق الذي قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه سيتم الإفراج عن 737 أسيراً ومعتقلاً كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وفي ظل معارضة شديدة من جانب بعض المتشددين في الحكومة الإسرائيلية للاتفاق، ذكرت تقارير إعلامية أن 24 وزيرا في حكومة نتنياهو الائتلافية صوتوا لصالح الاتفاق بينما عارضه ثمانية وزراء.
(بمدخلات من رويترز ووكالة فرانس برس)