بدء وقف إطلاق النار في غزة 6.30 صباح الغد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في تغريدة على تويتر اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد عند الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي في غزة (6.30 صباحا بتوقيت جرينتش).