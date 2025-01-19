بدء هدنة غزة مع تسلم اسرائيل قائمة بأسماء الأسرى
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في حرب غزة التي استمرت 15 شهرا حيز التنفيذ في الساعة 9.15 صباحا بتوقيت جرينتش يوم الأحد بعد فشله في البدء في الموعد المخطط له مسبقا لأن إسرائيل قالت إن حركة حماس الفلسطينية لا تفي بالتزاماتها.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن في غزة الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم الأحد وإن أفراد الأمن الإسرائيليين يفحصون "التفاصيل".
وأضافت أنها بدأت أيضا بإخطار عائلات الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم عبر ممثلي الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بعدم البدء في وقف إطلاق النار حتى تعلن حماس أسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، بحسب مكتبه.
أكدت حركة حماس، الأحد، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلة إن التأخير في الكشف عن أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى جاء "لأسباب فنية ميدانية".
وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، وجاء قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني.
(بمدخلات من رويترز)