بدء هدنة غزة مع تسلم اسرائيل قائمة بأسماء الأسرى

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في حرب غزة التي استمرت 15 شهرا حيز التنفيذ في الساعة 9.15 صباحا بتوقيت جرينتش يوم الأحد بعد فشله في البدء في الموعد المخطط له مسبقا لأن إسرائيل قالت إن حركة حماس الفلسطينية لا تفي بالتزاماتها.