انفجارات تستهدف أجهزة حزب الله وتحذيرات من حرب شاملة

تعرض لبنان لموجة جديدة من الهجمات غير المسبوقة منذ يوم الثلاثاء، حيث تسببت سلسلة من الانفجارات في جميع أنحاء البلاد في تصاعد التوترات الإقليمية إلى مستوى جديد.
وانفجرت مئات من أجهزة الاستدعاء المملوكة لأعضاء حزب الله - بما في ذلك مقاتلون ومسعفون - في وقت واحد يوم الثلاثاء بعد الظهر، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان، وإصابة ما يصل إلى 2800 آخرين.
وفي وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، وبينما كانت البلاد تعاني من آثار الهجوم، انفجرت أجهزة راديو محمولة يملكها أعضاء حزب الله في جنوب البلاد وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في الهجوم الأخير، وأفادت التقارير أن أكثر من 450 شخصاً أصيبوا.
وفي ظل مخاوف من اندلاع "حرب أوسع" في المنطقة، رفضت إسرائيل التعليق على الهجمات، بينما نفت الولايات المتحدة أي تورط لها في الانفجارات. ومن المقرر أن يجتمع زعماء العالم الخميس والجمعة المقبلين في اجتماعات منفصلة لمناقشة التصعيد المستمر.
وفيما يلي الأحداث الرئيسية.
11.15 مساءً: الولايات المتحدة تقول إنها لا تتدخل
أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في الهجمات التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء في لبنان.
"مازلنا نعتقد أن هناك مساراً دبلوماسياً للمضي قدماً مع لبنان".
وأضاف أنه "من المبكر للغاية معرفة مدى تأثير حوادث انفجار العبوات الناسفة على اتفاق وقف إطلاق النار".
10.45 مساءً: مناقشة التوترات في الشرق الأوسط
قالت مصادر يوم الأربعاء إن دبلوماسيين كبار من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا سيجتمعون يوم الخميس في باريس لبحث التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة، مع احتدام الصراع في غزة وبعد يومين من انفجار أجهزة الاتصال وغيرها من الأجهزة في لبنان.
10.11 مساءً: الوزارة تصدر حصيلة جديدة
قتل 14 شخصاًً وأصيب أكثر من 450 آخرين الأربعاء عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية في أنحاء لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وقالت الوزارة في بيان إن "موجة الانفجارات المعادية التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكية... أدت إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة أكثر من 450 آخرين".
10 مساءً: "مرحلة جديدة من الحرب"
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بإعادة عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم من مناطق الحدود الشمالية إلى منازلهم، وسط تصاعد التوترات مع حزب الله في لبنان.
وفي بيان مصور مقتضب، لم يشر نتنياهو إلى العملية التي تم فيها تفجير آلاف أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة عن بعد والتي يستخدمها عناصر حزب الله، الذي ألقى باللوم في الهجوم على إسرائيل.
وفي تصريحات منفصلة، قال وزير الدفاع "يوآف غالانت" إنه تم إرسال المزيد من القوات إلى الحدود الشمالية، حيث تتبادل إسرائيل إطلاق النار بشكل يومي مع حزب الله منذ أشهر، مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة.
وقال في تصريحات أصدرها مكتبه إن "مركز الثقل يتحرك نحو الشمال، وهذا يعني أننا نخصص القوات والموارد والطاقة للساحة الشمالية".
9.40 مساءً: "حرب أوسع"
وحذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب من أن "الاعتداء الصارخ على سيادة لبنان وأمنه" يعد تطوراً خطيراً من شأنه أن "ينذر بحرب أوسع".
9.15 مساءً: المستشفى ممتلئ عن آخره
وأدى تدفق هذا العدد الكبير من الضحايا في وقت واحد إلى إرباك المستشفيات في معاقل حزب الله.
وفي أحدى مستشفيات بيروت، قالت الطبيبة جويل خضرا إن "الإصابات كانت بشكل رئيسي في العينين واليدين، مع بتر الأصابع، وشظايا في العيون، وفقد بعض الأشخاص بصرهم".
وقال طبيب في مستشفى آخر في العاصمة اللبنانية إنه عمل طوال الليل وإن الإصابات كانت "خارج هذا العالم - لم أر شيئا مثله من قبل".
20:52: التحقيق الأولي
أظهرت التحقيقات الأولية أن أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان كانت مفخخة، بحسب مصدر أمني.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة، إن "البيانات تشير إلى أن الأجهزة كانت مبرمجة مسبقاً للتفجير وكانت تحتوي على مواد متفجرة زرعت بجوار البطارية".
8.35 مساءً: لا تعليق من إسرائيل
ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل، التي أعلنت قبل ساعات فقط من هجمات الثلاثاء أنها توسع أهداف حربها مع حماس في قطاع غزة لتشمل قتالها ضد حزب الله حليف الجماعة الفلسطينية.
ويتبادل الطرفان إطلاق النار عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
20:28: مسؤول حماس يصدر بياناً
وقال المسؤول الكبير في حركة حماس عزت الرشق إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تداعيات "هذا الهجوم المتواصل على لبنان"، وذلك بعد تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان وفي ضواحي بيروت الأربعاء.
20:25: اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
قال رئيس مجلس الأمن الدولي سلوفينيا إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً يوم الجمعة بشأن تفجيرات أجهزة الاستدعاء في لبنان.
8.20 مساءً: من أين جاءت أجهزة الاتصال اللاسلكي ؟
قالت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان يوم الأربعاء إن أجهزة الاستدعاء المستخدمة في التفجيرات الجماعية في لبنان لم تكن موجودة في المجر مطلقاً.
قالت شركة جولد أبولو التايوانية لأجهزة النداء يوم الأربعاء إن نماذج أجهزة النداء المستخدمة في الهجوم على حزب الله صنعتها شركة بي أي سي الاستشارية ومقرها بودابست، مضيفة أنها رخصت علامتها التجارية فقط للشركة ولم تشارك في إنتاج الأجهزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس على فيسبوك "لقد أثبتت السلطات المجرية أن الشركة المعنية هي شركة وساطة تجارية ليس لها مصنع أو موقع آخر للعمل في المجر".
20:03: إيران تدين الهجوم الأخير
أدانت إيران بشدة الهجومين اللذين وقعا في لبنان باستخدام أجهزة اتصال متفجرة، بحسب ما قالته المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.
7.54 مساءً: ارتفاع عدد القتلى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين في الموجة الثانية من انفجارات العبوات الناسفة.
7.21 مساءً: أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية تنفجر
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية انفجرت في عدة مناطق ببيروت، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
الساعة 7 مساءً: الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إنه لا ينبغي تسليح الأهداف المدنية، في أعقاب موجة انفجارات مميتة في جميع أنحاء لبنان استهدفت أجهزة استدعاء يستخدمها حزب الله.
وقال غوتيريش في إفادة صحفية في مقر الأمم المتحدة: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن يكون هناك سيطرة فعالة على الأهداف المدنية، وليس تسليح الأهداف المدنية - يجب أن تكون هذه قاعدة وأن تكون الحكومات قادرة على تنفيذها".
6.40 مساءً: مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالب بالمساءلة عن هجمات أجهزة النداء
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الأربعاء إن المسؤولين عن موجة الانفجارات المميتة في مختلف أنحاء لبنان والتي استهدفت أجهزة النداء التي يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله "يجب محاسبتهم".
وفي بيان له، وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الانفجارات بأنها "مروعة"، وقال إن تأثيرها على المدنيين "غير مقبول".
6.26 مساءً: انفجار أجهزة راديو محمولة
انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يدوية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في وقت متأخر من ظهر الأربعاء في جنوب البلاد وفي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
قُتل ثلاثة أشخاص في منطقة البقاع اللبنانية.
أظهرت لقطات بثتها وكالة فرانس برس أشخاصاً يركضون بحثاً عن ملجأ عندما وقع انفجار خلال جنازة لمسلحين من حزب الله في جنوب بيروت بعد ظهر الأربعاء.