انفجارات تستهدف أجهزة حزب الله وتحذيرات من حرب شاملة

وفي بيان مصور مقتضب، لم يشر نتنياهو إلى العملية التي تم فيها تفجير آلاف أجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكية المحمولة عن بعد والتي يستخدمها عناصر حزب الله، الذي ألقى باللوم في الهجوم على إسرائيل.