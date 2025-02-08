اليوم.. إطلاق سراح 183 فلسطينياً مقابل 3 إسرائيليين

وقالت "أماني السراحنة" المتحدثة باسم المنظمة غير الحكومية الفلسطينية لوكالة فرانس برس إن "من بين الذين سيتم الإفراج عنهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 بأحكام طويلة، و111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في عام 2023 والذي بدأ حرب غزة.