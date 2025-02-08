اليوم.. إطلاق سراح 183 فلسطينياً مقابل 3 إسرائيليين
أعلنت منظمة نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل ستفرج عن 183 سجينا من السجون اليوم السبت في خامس عملية تبادل أسرى يتم الاتفاق عليها مع حماس كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الجاري في غزة.
وقالت "أماني السراحنة" المتحدثة باسم المنظمة غير الحكومية الفلسطينية لوكالة فرانس برس إن "من بين الذين سيتم الإفراج عنهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 بأحكام طويلة، و111 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في عام 2023 والذي بدأ حرب غزة.
في المقابل، أعلنت حماس أسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين بعد تأخير أكد العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق هش يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.
وقالت "حماس" إن "أوهاد بن عامي" و"إيلي شرابي"، اللذين أُخذا كرهائن من "كيبوتس بئيري" خلال الهجوم الذي قادته حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر 2023، و"أور ليفي"، الذي اختطف في ذلك اليوم من مهرجان "نوفا" الموسيقي، سيتم تسليمهم اليوم السبت.
وفي وقت سابق، اتهمت الحركة الفلسطينية إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وامتنعت عن الإعلان عن أسماء الإسرائيليين الثلاثة حتى انقضاء المهلة النهائية التي حددتها الساعة الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).
واتهمت حماس إسرائيل بتأخير دخول مئات الشاحنات التي تحمل الغذاء وغيره من الإمدادات الإنسانية المتفق عليها بموجب اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، واحتجاز كل شيء باستثناء جزء بسيط من الخيام والمنازل المتنقلة اللازمة لتوفير المأوى للأشخاص العائدين إلى منازلهم التي تعرضت للقصف.
وقالت حماس في بيان لها إن "هذا يدل على تلاعب واضح بأولويات الإغاثة والإيواء".
ونفت وكالة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على تسليم المساعدات إلى غزة، الاتهام وحذرت من أن إسرائيل "لن تتسامح مع انتهاكات حماس".
ويزيد الخلاف من حالة عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار، والتي تصاعدت بالفعل في أعقاب الإعلان المفاجئ الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن توقعه أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.
وقال ترامب، الثلاثاء، إنه يريد نقل سكان غزة إلى دولة ثالثة مثل مصر أو الأردن ووضع الجيب الساحلي الصغير تحت السيطرة الأميركية لتطويره إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة "نحن لسنا في عجلة من أمرنا بشأن هذا الأمر"، في إشارة إلى خطته بشأن غزة.
ومع ذلك، فقد سلط ذلك الضوء على هشاشة الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي مع وسطاء مصريين وقطريين وبدعم من الولايات المتحدة.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية ترامب لغزة ووصفها بأنها خطة "رائعة"، لكن الدول العربية والجماعات الفلسطينية بما في ذلك حماس والسلطة الفلسطينية والعديد من سكان غزة، الذين قالوا إنهم سيعيدون بناء منازلهم ومطاعمهم بأنفسهم، رفضتها على الفور.
حتى الآن، عاد إلى إسرائيل 13 رهينة إسرائيليا من بين 33 طفلا وامرأة ورجلا مسنا من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما من الاتفاق، كما تم إطلاق سراح مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المقابل. كما تم إطلاق سراح خمسة رهائن تايلانديين.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجم مسلحون من حركة حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، في أكبر خسارة في الأرواح تتكبدها إسرائيل في يوم واحد منذ تأسيس الدولة في عام 1948.
وردت إسرائيل بشن حرب جوية وبرية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة، وتدمير الجيب الضيق.