الولايات المتحدة: الهجوم الإسرائيلي على إيران رد مستهدف ومتناسب
قال مسؤول كبير في إدارة بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة إن الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في إيران تبدو ردا مستهدفا ومتناسبا على هجمات طهران السابقة، مع انخفاض مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين.
وأضاف المسؤول أن هذا ينبغي أن يكون نهاية للتبادل المباشر لإطلاق النار بين البلدين، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال متعددة مباشرة وغير مباشرة مع إيران حيث أوضحت موقفها.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "شون سافيت": "نحث إيران على وقف هجماتها على إسرائيل حتى يمكن أن تنتهي هذه الدورة من القتال دون مزيد من التصعيد".
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها نفذت هجوما دقيقا على إيران، وقالت إنه شمل منشآت تصنيع الصواريخ التي استخدمتها طهران في هجماتها على إسرائيل خلال العام الماضي.
وأضافت أن الضربات الانتقامية أعطتها مزيدًا من الحرية للعمل في أجواء إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة تلفزيونية: "الآن أصبحت دولة إسرائيل تتمتع بحرية عمل أوسع في الجو فوق إيران أيضا".
(بمساهمة من رويترز ووكالة فرانس برس)