الولايات المتحدة: الهجوم الإسرائيلي على إيران رد مستهدف ومتناسب

قال مسؤول كبير في إدارة بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة إن الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في إيران تبدو ردا مستهدفا ومتناسبا على هجمات طهران السابقة، مع انخفاض مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين.