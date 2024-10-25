الكويت: ضبط معتدٍ على فتاة في مركز تسوق

ضبطت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، رجلاً بتهمة الاعتداء بالضرب على فتاة في أحد مراكز التسوق بالكويت.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادثة الضرب.

وفي منشور على موقع X، قالت الوزارة إنه تم رفع دعوى قضائية ضد الرجل الذي تم القبض عليه بعد أن ظل بعيدًا عن الأنظار لفترة من الوقت.

وحول صحة الفتاة، أضافت أنها بخير وغادرت المستشفى، يعد الضرب والإعتداء من أشد العقوبات في قانون العقوبات الكويتي.

ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يضرب أو يجرح أو يؤذي شخصاً آخر عمداً.