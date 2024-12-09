الكويت تحذر: ترحيل المقيمين المشاركين في المسيرات الاحتفالية

حذرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، المواطنين والمقيمين من المشاركة في المسيرات الاحتفالية التي قد تؤدي إلى تعطيل حركة المرور أو الإخلال بالآداب العامة أو التسبب في ازدحام الطرق.

وأضافت أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة تصل إلى حد الإبعاد الإداري على المقيمين الذين يشاركون في مثل هذه المواكب تحت أي ذريعة.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى التعاون مع الجهات الأمنية، معربة عن ثقتها بالتزام الجمهور بحفظ النظام والمساهمة في أمن وسلامة المجتمع.