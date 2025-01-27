الفلسطينيون في الإمارات: نقل اللاجئين محاولة لمحو الهوية

وأعرب أعضاء آخرون من الشتات، مثل طارق، وهو مهندس في أبو ظبي، عن قلقهم العميق إزاء تداعيات الاقتراح على السيادة الفلسطينية. وقال: "من المحزن أن نرى خططًا تتجاهل حقنا في تقرير المصير. إن نقل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن يقوض نضالنا من أجل التحرير والاستقلال.