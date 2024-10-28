العراق يشكو إسرائيل للأمم المتحدة لاستخدامها مجاله الجوي في مهاجمة إيران

وقالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الهجوم الأحدث في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.