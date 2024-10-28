العراق يشكو إسرائيل للأمم المتحدة لاستخدامها مجاله الجوي في مهاجمة إيران
قال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الاثنين إن العراق قدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن استخدام إسرائيل لمجاله الجوي لضرب إيران يوم السبت.
وقالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الهجوم الأحدث في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.
وقالت إيران إن منظومة دفاعها الجوي تصدت بنجاح لهجمات إسرائيلية على أهداف عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام وألحقت "أضرارا محدودة" ببعض المواقع.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات متعددة وقعت على مدى عدة ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة، وبدأت بعد الساعة الثانية صباحا بقليل (2230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).
وفي يوم الهجوم، علقت إيران والعراق الرحلات الجوية لفترة وجيزة، لكنهما أعلنتا لاحقًا فتح مجالهما الجوي واستئناف الرحلات الجوية.
"عواقب مريرة"
ورغم الدعوات لخفض التصعيد بعد الضربة الإسرائيلية، حذر القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني إسرائيل من أنها ستواجه "عواقب مريرة" بعد هجومها على مواقع عسكرية إيرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين.
وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن على المسؤولين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي.
وأضاف أنه "لا يجوز التقليل من شأن الشر الذي ارتكبته (إسرائيل) قبل ليلتين أو المبالغة فيه".
وقال خامنئي إن قوة إيران يجب أن تظهر لإسرائيل، مضيفا أن الطريق للقيام بذلك يجب أن "يحدده المسؤولون وأن يتم ذلك بما يخدم مصلحة الشعب والبلاد".
(بمساهمة من رويترز ووكالة فرانس برس)