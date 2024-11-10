السعودية: ضبط عصابة تهريب و20 ألف مهاجر غير شرعي

أعلنت مديرية الأمن العام السعودية، اليوم الأحد، القبض على شبكة إجرامية مكونة من أربعة أفراد، قامت بنقل وإيواء 36 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود.
وتضم العصابة ثلاثة سعوديين ويمنياً تم القبض عليهم في منزل واستراحة بالرياض ووادي الدواسر.
وضبط بحوزة أحد المخالفين أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية، وكان من بين المخالفين 33 إثيوبيا وثلاثة يمنيين.
كما ضبطت القوات السعودية مركبتين تستخدمان في نقل المخالفين من منطقتي جازان وعسير، وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة، فيما تم تسليم المتورطين في نقلهم وإيوائهم للنيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن كل من يسهل دخول المخالفين لأمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخل البلاد أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة من أي نوع يواجه عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة في الإيواء إضافة إلى التشهير العام.
قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على 20778 مقيماً مخالفاً للأنظمة من مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبلغ عدد الموقوفين 11523 مخالفاً لنظام الإقامة، و5711 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و3544 مخالفاً لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي الموقوفين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة 1569 شخصاً، منهم 24% يمنيون، و73% إثيوبيون، وثلاثة% من جنسيات أخرى.
وألقي القبض على 63 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة غير شرعية.
كما تم القبض على 15 شخصاً متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، ويبلغ إجمالي عدد الوافدين الموقوفين حالياً 20363 وافداً، منهم 17915 رجلاً و2448 امرأة، يخضعون لمراحل مختلفة من الإجراءات القانونية ضمن الإجراءات العقابية بحقهم.
وأحيل 12138 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما أحيل 3128 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 9254 مخالفاً.