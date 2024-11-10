السعودية: ضبط عصابة تهريب و20 ألف مهاجر غير شرعي

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن كل من يسهل دخول المخالفين لأمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخل البلاد أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة من أي نوع يواجه عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة في الإيواء إضافة إلى التشهير العام.