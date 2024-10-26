السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو للتهدئة

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأكدت موقف المملكة الرافض للتصعيد المستمر في المنطقة.

قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران في ساعة مبكرة من صباح السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الهجوم الأحدث في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات متعددة وقعت على مدى عدة ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة، وبدأت بعد الساعة الثانية صباحا بقليل (2.30 صباحا بتوقيت الإمارات).