السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو للتهدئة
أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأكدت موقف المملكة الرافض للتصعيد المستمر في المنطقة.
قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران في ساعة مبكرة من صباح السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الهجوم الأحدث في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات متعددة وقعت على مدى عدة ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة، وبدأت بعد الساعة الثانية صباحا بقليل (2.30 صباحا بتوقيت الإمارات).
وقالت وزارة الخارجية السعودية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للاستهداف العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يشكل انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".
وأضافت أن "المملكة تؤكد موقفها الثابت في رفض استمرار التصعيد في المنطقة وتوسع الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة".