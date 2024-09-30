السعودية:عقوبات بحق 3 شركات طيران لمخالفات صحية
ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد، أن ثلاث شركات طيران في السعودية تعرضت لعقوبات لمخالفتها أحكام نظام المراقبة الصحية عند وصولها إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وجاءت العقوبات وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة الصحية في المنافذ الحدودية.
وأوضحت وزارة الصحة في المملكة أن شركات الطيران لم تنفذ إجراءات مكافحة نواقل الأمراض من المناطق الموبوءة، ولم يتم رش المناطق الملوثة في طائراتها بالمبيدات وفقاً للمعايير المحددة.
وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت إجراءات ضد هذه الشركات لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تعرض الصحة العامة للخطر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لتعزيز الرقابة الصحية في المطارات والمعابر الحدودية، وحماية الصحة العامة من خلال تطبيق الأنظمة بصرامة، لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة.