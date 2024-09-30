السعودية:عقوبات بحق 3 شركات طيران لمخالفات صحية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأحد، أن ثلاث شركات طيران في السعودية تعرضت لعقوبات لمخالفتها أحكام نظام المراقبة الصحية عند وصولها إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.