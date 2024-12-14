الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
السعودية:حريق يقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بينهم عروس
اندلع حريق الشاحن في الأريكة ثم امتد إلى زخارف السقف.
قُتل سبعة أفراد من عائلة واحدة، في حريق مأساوي اندلع داخل منزل في شرقي السعودية، بينهم امرأة كانت تستعد لحفل زفافها بعد 72 ساعة.
وقال عم الضحايا لصحيفة عكاظ إن الحريق اندلع في البداية بسبب اشتعال شاحن هاتف على إحدى الكنب، ثم انتقل سريعاً إلى ديكورات سقف المنزل المكون من طابقين.
وتوفي ستة أشقاء وابن أخيهم، في الحادث الذي وقع، اليوم الاثنين، بمحافظة الأحساء شرقي السعودية.
وقال عمها إن الأم غادرت المستشفى وهي الآن في حالة جيدة.
ويمكن أن تتسبب شواحن الهواتف في نشوب حرائق، ولكن مثل هذه الحوادث نادرة وعادة ما تكون ناجمة عن مشاكل محددة.
تشمل الأسباب الشائعة لمثل هذه الحوادث غير الشائعة استخدام شواحن معيبة أو تالفة، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو الاستخدام غير السليم، أو الشحن المستمر.