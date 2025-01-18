الحكومة الإسرائيلية توافق على وقف إطلاق النار في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، وبعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، صادقت الحكومة على الاتفاق الذي قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب: "وافقت الحكومة على إطار إعادة الرهائن. وسيدخل إطار إطلاق سراح الرهائن حيز التنفيذ يوم الأحد".

في غزة نفسها، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجماتها العنيفة منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار. قال مسعفون في غزة إن غارة جوية إسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت قتلت خمسة أشخاص في خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع. وبذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي إلى 119 منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء. بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، قال كبير المفاوضين الأمريكيين "بريت ماكجورك" إن الخطة تمضي قدماً على المسار الصحيح. ويتوقع البيت الأبيض أن يبدأ وقف إطلاق النار صباح الأحد، مع إطلاق سراح ثلاث رهائن إلى إسرائيل بعد ظهر الأحد من خلال الصليب الأحمر.

وقال ماكجورك لشبكة "سي إن إن" من البيت الأبيض: "لقد حددنا كل التفاصيل في هذا الاتفاق. نحن واثقون تمامًا ... من أنه جاهز للتنفيذ يوم الأحد". وبموجب الاتفاق، يبدأ وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل بمرحلة أولية مدتها ستة أسابيع حيث سيتم تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس بالسجناء الذين تحتجزهم إسرائيل. وكان من المقرر إطلاق سراح 33 من أصل 98 رهينة إسرائيليًا متبقين، بمن فيهم نساء وأطفال ورجال فوق سن الخمسين، في هذه المرحلة. ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاماً في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة ، أسماء 95 أسيراً فلسطينياً سيتم تسليمهم يوم الأحد.

وقال ماكجورك بعد إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد إن الاتفاق ينص على إطلاق سراح أربع رهائن أخريات بعد سبعة أيام، ثم إطلاق سراح ثلاث رهائن أخريات كل سبعة أيام بعد ذلك.

وفي ظل معارضة شديدة من جانب بعض المتشددين في الحكومة الإسرائيلية للاتفاق، ذكرت تقارير إعلامية أن 24 وزيرا في حكومة نتنياهو الائتلافية صوتوا لصالح الاتفاق بينما عارضه ثمانية وزراء.