الحكومة الأمنية الإسرائيلية توافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة
وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية على اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان مجلس الوزراء بكامل هيئته سيجتمع يوم الجمعة أو السبت أو ما إذا كان سيكون هناك أي تأخير في بدء وقف إطلاق النار يوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، في تغريدة على تويتر: "بعد تقييم جميع الجوانب الدبلوماسية والأمنية والإنسانية، ومع فهم أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصى مجلس الوزراء الأمني الحكومة بالموافقة على الإطار المقترح".
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء بعد وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة. وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار مبدئي لمدة ستة أسابيع مع الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية. وسيتم إطلاق سراح العشرات من الرهائن الذين احتجزتهم حماس، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.
ويمهد هذا الطريق لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث نزح غالبية السكان، ويواجهون الجوع والمرض والبرد.
(بمدخلات من رويترز)
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