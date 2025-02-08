الجيش الإسرائيلي يعلن استلام 3 رهائن من حماس في غزة

وفي وقت سابق، سلم مقاتلو حماس الرهائن الإسرائيليين الثلاثة كجزء من عملية التبادل الخامسة بموجب وقف إطلاق النار الهش في غزة، حيث من المقرر إطلاق سراح 183 أسيراً تحتجزهم إسرائيل في وقت لاحق من اليوم.