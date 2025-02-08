الجيش الإسرائيلي يعلن استلام 3 رهائن من حماس في غزة
قال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الثلاثة الذين أفرجت عنهم حماس يوم السبت أصبحوا الآن في عهدة قواته في غزة.
وقال الجيش في بيان "تم تسليم الرهائن الثلاثة العائدين للتو إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، سلم مقاتلو حماس الرهائن الإسرائيليين الثلاثة كجزء من عملية التبادل الخامسة بموجب وقف إطلاق النار الهش في غزة، حيث من المقرر إطلاق سراح 183 أسيراً تحتجزهم إسرائيل في وقت لاحق من اليوم.
وتأتي عملية التبادل الجديدة بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخلاء قطاع غزة من سكانه وتولي الولايات المتحدة السيطرة على الأراضي الفلسطينية - وهي الخطة التي أثارت ضجة عالمية ورفضتها حماس.
وهتفت حشود فرحة في تل أبيب المركز التجاري الإسرائيلي بينما كانوا يشاهدون لقطات حية للرهائن الثلاثة، محاطين بمسلحين ملثمين، وهم يصعدون إلى المسرح في دير البلح قبل تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وزينت المنصة بلافتة تحمل صور مركبات مدرعة إسرائيلية مدمرة وصورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي بدا حزينا.
وقد شكل العشرات من مقاتلي حماس المسلحين طوقا حول المنطقة المفتوحة التي جرت فيها عملية الإفراج، على ما يبدو للسيطرة على حشود المتفرجين.
وتم التعرف على هوية الرهائن الثلاثة وهم إيلي شرابي، وأور ليفي، وأوهاد بن عامي.
(بمدخلات من رويترز ووكالة فرانس برس)