البيت الأبيض يرحب بخطة إسرائيل لضرب أهداف عسكرية إيرانية فقط

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أميركيين، لم تُسمّهم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طمأن البيت الأبيض بأن الضربة المضادة التي يدرسها ستستهدف مواقع عسكرية فقط.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن التعهد جاء خلال مكالمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو الأسبوع الماضي، وكذلك في محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الخطة "لاقت ترحيباً في واشنطن".