القيادة الإماراتية تهنئ أحمد الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الشرع.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن رئيس المجلس العسكري حسن عبد الغني أن الشرع عين الأربعاء رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.
ووعد الشرع الخميس بعقد "مؤتمر للحوار الوطني" في أول خطاب له إلى الأمة منذ سقوط الرئيس بشار الأسد.
وتعهد بـ"ملاحقة المجرمين الذين سفكوا الدم السوري وارتكبوا المجازر والجرائم"، سواء كانوا في سوريا أو خارجها، وإقامة "عدالة انتقالية حقيقية" بعد سقوط الأسد.
وهو زعيم التحالف الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد وأنهى خمسة عقود من حكم حزب البعث في سوريا في ديسمبر/كانون الأول.
وفي بيان لها عقب الأحداث في سوريا، جددت الإمارات العربية المتحدة حرصها على وحدة وسلامة الدولة السورية، وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.
(بمساهمة من وكالة الأنباء العالمية ووكالة الصحافة الفرنسية)