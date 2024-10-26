الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو لضبط النفس

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران، معربة عن "القلق العميق" إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية على "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" للتخفيف من المخاطر ومنع توسع نطاق الصراع.

وأضافت في بيان لها أن الإمارات تؤكد على "ضرورة حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية بدلا من المواجهة والتصعيد".

قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران في وقت مبكر من صباح السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الهجوم الأحدث في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات متعددة وقعت على مدى عدة ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة، وبدأت بعد الساعة الثانية صباحا بقليل (2230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وقبل الفجر، قالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية إن ثلاث موجات من الضربات اكتملت وأن العملية انتهت.

قالت إيران إن منظومة دفاعها الجوي تصدت بنجاح لهجمات إسرائيلية على أهداف عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام وألحقت "أضرارا محدودة" ببعض المواقع.

كانت منطقة الشرق الأوسط في حالة من التوتر في انتظار الرد الإسرائيلي على هجوم الصواريخ الباليستية الذي نفذته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والذي أطلق خلاله نحو 200 صاروخ على إسرائيل وأسفر عن مقتل شخص واحد في الضفة الغربية.