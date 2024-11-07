الإمارات تجلي 86 جريحاً فلسطينياً لتلقي العلاج في أبوظبي
قالت إسرائيل ومنظمة الصحة العالمية إن أكثر من 200 من سكان غزة، من المرضى ومرافقيهم، تم إجلاؤهم إلى الإمارات العربية المتحدة أو رومانيا يوم الأربعاء لتلقي العلاج الطبي.
وفي المجمل، بلغ عدد المجموعة نحو 230 شخصا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية وهيئة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية.
وقال مكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية في بيان إن "هذا هو أكبر عدد من المرضى ومقدمي الرعاية الذين غادروا عبر معبر كرم أبو سالم في الأشهر الأخيرة".
وأضافت أن العملية نفذت بالتعاون مع دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.
وشهدت المبادرة الإنسانية إجلاء 86 جريحاً من قطاع غزة، بينهم أطفال ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج مكثف، برفقة 124 من أفراد عائلاتهم، إلى أبوظبي من مطار رامون في إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم، لتلقي العلاج الطبي الضروري. وكانت هذه الرحلة هي الرحلة الثانية والعشرين للإجلاء الإماراتي. وحتى الآن، تم إجلاء 2127 مريضاً ومرافقاً إلى الإمارات.
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وبذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمرضى والمصابين بجروح خطيرة من الفلسطينيين، حيث عالج المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب قطاع غزة منذ بدء عملياته في 2 ديسمبر 2023، 50489 حالة، كما عالجت سفينة المستشفى العائمة الراسيّة في ميناء العريش 6405 حالة حتى الآن منذ انطلاقها في فبراير 2024.
يذكر أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 43 ألف طن من المساعدات العاجلة بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن "المرضى شملوا مرضى يعانون من أمراض المناعة الذاتية وأمراض الدم والسرطان وأمراض الكلى وإصابات الحوادث".
وتم نقل المرضى من غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل، ومن ثم إلى مطار رامون بالقرب من إيلات في جنوب إسرائيل.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية "ريك بيبركورن" يوم الثلاثاء إن الأشخاص المدرجين على قائمة الإجلاء هم من بين ما يصل إلى 14 ألف شخص ينتظرون حاليا في غزة إجلاءهم لأسباب طبية.
وأدى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مقتل 1206 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأسفرت الحملة الانتقامية التي شنتها إسرائيل عن مقتل 43391 شخصا في غزة، أغلبهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في غزة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وتسجل الوزارة أيضاً 102,347 شخصاً أصيبوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.
وقال بيبركورن إن أقل من خمسة آلاف شخص حصلوا على الإجلاء الطبي من المنطقة منذ بدء الحرب.