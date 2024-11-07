الإمارات تجلي 86 جريحاً فلسطينياً لتلقي العلاج في أبوظبي

وقال مكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية في بيان إن "هذا هو أكبر عدد من المرضى ومقدمي الرعاية الذين غادروا عبر معبر كرم أبو سالم في الأشهر الأخيرة".

وأضافت أن العملية نفذت بالتعاون مع دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

وشهدت المبادرة الإنسانية إجلاء 86 جريحاً من قطاع غزة، بينهم أطفال ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج مكثف، برفقة 124 من أفراد عائلاتهم، إلى أبوظبي من مطار رامون في إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم، لتلقي العلاج الطبي الضروري. وكانت هذه الرحلة هي الرحلة الثانية والعشرين للإجلاء الإماراتي. وحتى الآن، تم إجلاء 2127 مريضاً ومرافقاً إلى الإمارات.