الإمارات: أمل اللبنانيين يعود مع الرئيس "جوزيف عون"

وأوضحت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، والتي تخطط للبقاء في لبنان بعد التخرج، أن الوضع الأمني كان دائماً مصدر قلقها الأكبر. وقالت: "لطالما أردت البقاء في لبنان، لكنني كنت مترددة في بعض الأحيان بسبب القضايا الأمنية. لا أريد تأسيس أسرة في مثل هذه البيئة غير المستقرة". ولكن مع قيادة جوزيف عون، فهي تأمل أن "الآن ستصبح الأمور مستقرة أكثر".