الإمارات:افتتاح مطار دمشق يعيد الأمل للسوريين بعد 21 عاماً

أريد العودة اليوم، وليس غداً"، هكذا قال غسان عبود، وهو مهاجر سوري يبلغ من العمر 51 عاماً أمضى 21 عاماً بعيداً عن وطنه. لقد أعطى سقوط الأسد للعديد من السوريين مثل غسان شعوراً متجدداً بالأمل، مع وجود طريق محتمل للعودة إلى الوطن الآن في الأفق. في الماضي، كان الخيار الوحيد هو السفر جواً إلى الأردن ثم استقلال حافلة نقل دورية إلى سوريا. ومع ذلك، مع عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل، يشعر الكثيرون بالحماس بشأن احتمال حجز رحلات جوية مباشرة إلى الوطن.