الإعلامية "بلستيا العقاد":أوجاع غزة تحكى في غياب الراوي
"من الصعب الآن الإجابة على سؤال حول غزة، خاصة وأن كل الأماكن التي نتحدث عنها تعرضت للقصف واختفت. ومعظم الأشخاص الذين أتحدث عنهم رحلوا إلى الأبد".
هكذا لخّصت الصحفية الفلسطينية "بلستيا العقاد" مشاعرها تجاه القطاع المحاصر خلال جلسة عاطفية في مهرجان الشارقة يوم الأحد.
وفي كلمتها خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025، قالت الإعلامية الشابة: "من الصعب أن نتذكر ذكريات مضت ولم تعد موجودة."
وأضافت: "ما كان يحطم قلبي أثناء تغطيتي لأحداث غزة هو الذهاب إلى الأماكن التي تعرضت للقصف ورؤية صور الأشخاص على الأرض الذين كانوا يعيشون هناك ولم يعودوا موجودين".
قُتل أكثر من 47400 فلسطيني وجُرح أكثر من 111 ألفاً في حرب غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. وبعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أخيراً في الشهر الماضي، عاد العديد من الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة.
"نحن بشر، جميعنا نحب الحياة ولدينا أحلام"، كما قالت "العقاد".
"نحن لم نولد لنموت"
وقالت الصحفية إن هناك آلاف القصص المؤلمة التي يمكن أن نجدها في غزة، وتحدّثت عن فتاة صغيرة فقدت ساقيها ويديها في القصف.
وتابعت: "التقيت بها في المستشفى. لم تكن تريد نشر صورتها. قالت لي الفتاة الصغيرة: "هذه ليست أنا، وهذه ليست الطريقة التي أريد أن أرى بها نفسي والعالم"".
"مثل أي شخص آخر، نحن لم نولد لنموت، ولم نختر هذه الحياة"، هكذا قالت الشابة الفلسطينية أثناء مشاركتها عشرات الصور من تغطيتها للحرب في غزة. وأضافت: "كل القصص التي ترونها على الإنترنت... لا شيء حقاً (مقارنة) بما كان يحدث على الأرض. هناك العديد من القصص التي لم تُروَ".
قبعة عيد ميلاد سعيد
ولإظهار الجانب الآخر من غزة، تحدثت "العقاد" أيضاً عن كيفية احتفال الناس بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة وسط القصف والغارات الجوية.
"ومع انتقال الناس من شمال غزة إلى جنوبها، كان هناك طفل فلسطيني صغير فقد والديه يرتدي قبعة عيد ميلاد سعيد ويوزع البسكويت. وحتى عندما تحدث إبادة جماعية، كان الناس كرماء".
وعرضت "العقاد" أيضاً صورة لسيدة عجوز انتقلت من شمال غزة إلى جنوبها مع طيورها الأليفة، وسلاحفها، وأطفالها بعد أن طلبت إسرائيل من جميع الناس إخلاء المنطقة، في لفتة إنسانية وسط الحرب المستمرة.
"كنت أعيش في فقاعة"
بعد أن أنهت تعليمها، أرادت "العقاد" إعداد تقارير عن قصص إنسانية غير معروفة عن سكان غزة، لكنها وجدت نفسها فجأة في منطقة الحرب.
"ما حفزني على ذلك هو أن إسرائيل كانت تقصف الجامعات، وأصبحت المدارس في غزة ملجأً للطلاب. لذا فإن الطلاب لديهم حقائب ظهر، لكن هذه الحقائب لا تحتوي على أقلام وكتب، بل تحتوي على أغراض نزوحهم وأطراف إخوتهم الأصغر سناً التي بترت (بسبب القنابل والضربات)"، كما أفادت.
وذكرت أنه خلال الحرب كان هناك آخرون يناقشون قصص الفلسطينيين، ولكن لم تكن هناك أصوات فلسطينية.
وتذكرت حديثاً دار بينها وبين جدها، وقالت إنه كان يتحدث دائماً عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وأنها اعتقدت أنه كان يبالغ.
"هذا غير ممكن. نحن لا نعيش في عالم مليء بالشر. لكنني كنت أعيش في فقاعة. عندما كبرت وشاهدت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في أكتوبر، أدركت أن جدي لم يكن يبالغ على الإطلاق"، كما عبّرت "العقاد"، التي تنحدر من عائلة نازحة.
"يسألني الناس عن مكان إقامتي، فأجيبهم: أنا في كل مكان، ولا أعيش في أي مكان".
وتحدثت "العقاد" أيضاً عن ندرة الغذاء والمياه في غزة، وقالت إنها وجدت هي وعدد من الصحفيين الآخرين فاكهة، لكنها رفضت تناولها دون غسلها. وقالت وهي تبتسم: "لكن الصحفيين قالوا إنهم لن يسمحوا باستخدام مياه الشرب للغسيل، لذلك أكلتها دون غسلها. والآن لا أمانع في تناول الفاكهة دون غسلها".
وبينما كانت تغطي قصص الناس، قالت "العقاد" إن أشخاصاً عشوائيين كانوا يأتون لتقديرها وإعطائها الطعام ممّا يدل على كرم شعب فلسطين.