الإعلامية "بلستيا العقاد":أوجاع غزة تحكى في غياب الراوي

"مثل أي شخص آخر، نحن لم نولد لنموت، ولم نختر هذه الحياة"، هكذا قالت الشابة الفلسطينية أثناء مشاركتها عشرات الصور من تغطيتها للحرب في غزة. وأضافت: "كل القصص التي ترونها على الإنترنت... لا شيء حقاً (مقارنة) بما كان يحدث على الأرض. هناك العديد من القصص التي لم تُروَ".