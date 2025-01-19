احتفالات في غزة والصليب الأحمر يستعيد رهائن إسرائيليين

تدفق الفلسطينيون إلى الشوارع للاحتفال وعادوا إلى أنقاض منازلهم التي تعرضت للقصف يوم الأحد، في حين ذهب الصليب الأحمر لاستعادة أول الرهائن المحررين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال في قطاع غزة.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ أخيرا بعد تأخير دام ثلاث ساعات، قصفت خلالها القوات الإسرائيلية غزة من الجو في غارة أخيرة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وقال مسؤول مشارك في العملية لرويترز إن فريقا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقه لاستلام أول رهائن يتم إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار من حماس. وحددت حماس 3 نساء كأول رهائن ستفرج عنهم يوم الأحد بموجب الاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 33 من بين 98 رهينة إسرائيليا وأجنبيا محتجزين في غزة على مدى مرحلة أولى مدتها ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وعندما توقف إطلاق النار، اندفع الفلسطينيون إلى الشوارع ، بعضهم للاحتفال، والبعض الآخر لزيارة قبور الأقارب. وقالت آية، وهي نازحة من مدينة غزة لجأت إلى دير البلح في وسط قطاع غزة لأكثر من عام، لرويترز عبر تطبيق للدردشة: "أشعر وكأنني وجدت أخيرا بعض الماء للشرب بعد أن ضللت طريقي في الصحراء لمدة 15 شهرا. أشعر أنني على قيد الحياة مرة أخرى".

وفي شمال القطاع، حيث وقعت بعض أشد الغارات الجوية الإسرائيلية والمعارك مع المسلحين، اختار الناس طريقهم على طرق ضيقة عبر مشهد مدمر من الأنقاض والمعادن الملتوية. وقاد مقاتلو حماس المسلحون سياراتهم عبر مدينة خان يونس الجنوبية وسط هتافات وهتافات الحشود. وانتشر أفراد شرطة حماس الذين كانوا يرتدون زي الشرطة الأزرق في بعض المناطق بعد أشهر من محاولتهم الابتعاد عن الأنظار لتجنب الضربات الإسرائيلية. وهتف الناس الذين تجمعوا لتشجيع المقاتلين "تحية لكتائب القسام" الجناح العسكري لحماس.

وقال أحد المقاتلين لرويترز "كل فصائل المقاومة باقية رغما عن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. هذا وقف إطلاق نار كامل وشامل بإذن الله ولن تكون هناك عودة للحرب رغما عنه". وكانت الشوارع في مدينة غزة المدمرة في شمال القطاع مزدحمة بالفعل بمجموعات من الناس يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويصورون المشاهد بهواتفهم المحمولة.

وقال أحد سكان مدينة غزة، أحمد أبو أيهم (40 عاما)، الذي لجأ مع عائلته في خان يونس، إن مشهد الدمار في مدينته كان "مروعا"، مضيفا أنه في حين أن وقف إطلاق النار ربما أنقذ أرواحا فإنه ليس وقتا للاحتفالات. وأضاف "نحن في ألم، ألم عميق وحان الوقت لأن نعانق بعضنا البعض ونبكي".

واصطفت طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالوقود والإمدادات الإنسانية عند المعابر الحدودية في الساعات التي سبقت سريان وقف إطلاق النار. وقال برنامج الغذاء العالمي إن الشاحنات بدأت في العبور صباح الأحد.

وتنص الاتفاقية على السماح بإدخال 600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار الأولي الذي يستمر ستة أسابيع، بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود. وسيتم تسليم نصف شاحنات المساعدات الستمائة إلى شمال غزة، حيث حذر الخبراء من أن المجاعة وشيكة.

بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد أن اقتحم المسلحون البلدات والقرى الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 رهينة، وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية التي حولت قطاع غزة إلى أرض قاحلة، وفقًا لمسؤولين طبيين في القطاع. وأصبح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع بلا مأوى. كما قُتل حوالي 400 جندي إسرائيلي.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، ويدخل حيز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي ضغط على كل من حماس وإسرائيل لوقف القتال قبل توليه منصبه.

أعلنت حماس عن هوية الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الأوائل الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم الأحد مقابل إطلاق سراح 90 فلسطينيا وهم "رومي جونين" و"دورون شتاينبريشر" و"إميلي داماري". ولم تؤكد إسرائيل أسماءهم على الفور.