اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ 15 شهراً

قال مسؤول مطلع على المفاوضات إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق على مراحل يوم الأربعاء لإنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، بعد 15 شهرا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأثار التوتر في الشرق الأوسط.