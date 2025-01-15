اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ 15 شهراً
قال مسؤول مطلع على المفاوضات إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق على مراحل يوم الأربعاء لإنهاء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، بعد 15 شهرا من الصراع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأثار التوتر في الشرق الأوسط.
وقال المسؤول لرويترز إن الاتفاق الذي لم يعلن عنه رسميا بعد يحدد مرحلة أولية لوقف إطلاق النار مدتها ستة أسابيع ويشمل الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وقالت حماس لرويترز إن وفدها سلم الوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.
وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه لرويترز في وقت سابق إن حماس أعطت موافقة شفهية على وقف إطلاق النار واقتراح إعادة الأسرى وتنتظر المزيد من المعلومات لإعطاء الموافقة الكتابية النهائية.
وإذا نجحت الهدنة المرحلية المخطط لها، فإنها قد توقف القتال الذي أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من غزة، ونزوح أغلب سكان القطاع قبل الحرب، والذين بلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ومقتل عشرات الآلاف من الناس. ولا تزال حصيلة القتلى ترتفع يوميا.
ومن شأن ذلك بدوره أن يخفف التوترات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث أججت الحرب الصراع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفي لبنان وسوريا واليمن والعراق، وأثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين العدوين الإقليميين اللدودين إسرائيل وإيران.
وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليا بمن فيهم جميع النساء والأطفال والرجال فوق الخمسين عاما.
وستبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
ومن المتوقع أن تتناول المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثث المتبقية وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.
وحتى لو نفذت الأطراف المتحاربة الاتفاق الحالي، فسوف يتطلب الأمر المزيد من المفاوضات قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي أجراها وسطاء مصريون وقطريون، بدعم من الولايات المتحدة، وقبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في العشرين من يناير/كانون الثاني.
وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الأربعاء بالإفراج عن الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تم الاتفاق عليه قبل خمسة أيام فقط من عودته إلى السلطة.
وقال ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لدينا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط. سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!"، قبل صدور أي إعلان رسمي من البيت الأبيض برئاسة جو بايدن.
وكان ترامب قد حذر حماس من "جحيم ستدفعه" إذا لم تفرج عن الأسرى المتبقين قبل توليه منصبه، وكان مبعوثون من إدارته القادمة وإدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايتها حاضرين في المفاوضات الأخيرة.
تحدي إعادة الإعمار
وإذا سارت الأمور بسلاسة، فإن الفلسطينيين والدول العربية وإسرائيل ما زال يتعين عليهم الاتفاق على رؤية لغزة ما بعد الحرب، وهو ما يمثل تحدياً هائلاً ينطوي على ضمانات أمنية لإسرائيل واستثمارات بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار.
والسؤال الذي لم تتم الإجابة عليه بعد هو من سيحكم غزة بعد الحرب.
ورفضت إسرائيل أي تدخل من جانب حماس التي حكمت غزة منذ عام 2007، لكنها عارضت بنفس القدر تقريبا حكم السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المؤقتة قبل ثلاثة عقود والتي كانت لها سلطة حاكمة محدودة في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه قطع زيارته لأوروبا وسيعود إلى إسرائيل خلال الليل للمشاركة في تصويت مجلس الوزراء الأمني والحكومة على الاتفاق - وهو ما يعني أن التصويت من المرجح أن يتم بحلول يوم الخميس أو بعده.
غزت القوات الإسرائيلية غزة بعد أن اخترق مسلحون بقيادة حماس الحواجز الأمنية واقتحموا مجتمعات المناطق الحدودية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 جندي ومدني واختطاف أكثر من 250 رهينة أجنبية وإسرائيلية.
وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الحرب الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل على غزة أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص، وتركت القطاع الساحلي أرضا قاحلة من الأنقاض مع مئات الآلاف من النازحين الذين يكافحون في برد الشتاء في الخيام والملاجئ المؤقتة.
ومع اقتراب موعد تنصيبه، كرر ترامب مطالبه بإبرام الاتفاق بسرعة، محذرا مرارا وتكرارا من أنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول الوقت الذي تولى فيه منصبه. عمل مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع فريق الرئيس جو بايدن لدفع الاتفاق إلى الأمام.
وفي إسرائيل، ربما يخفف عودة الرهائن بعض الغضب الشعبي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية بسبب الفشل الأمني في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي أدى إلى أكثر الأيام دموية في تاريخ البلاد.
وامتد الصراع في غزة إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث استهدفت لبنان والعراق واليمن إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين.
وقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد أشهر قليلة من قيام إسرائيل بالقضاء على كبار قادة حماس وحزب الله اللبناني في عمليات اغتيال أعطتها اليد العليا.