إيران تطلق صواريخ على إسرائيل وتحذر: مستعدون لأي رد
قالت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت صواريخ على إسرائيل، وذلك في أعقاب تحذيرات أمريكية من أن هجوما إيرانيا وشيكاً.
وقال الجيش في بيان له: "قبل قليل، تم إطلاق صواريخ من إيران تجاه دولة إسرائيل".
وقالت الحرس الثوري الإيراني إن إطلاق الصواريخ جاء ردا على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق صواريخ على إسرائيل، مضيفا أن طهران "مستعدة تماما لأي رد". ووفقا لرويترز فإن خامنئي لا يزال في مكان آمن بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في أنحاء إسرائيل، بما في ذلك في القدس. وأضاف الجيش أن جميع المدنيين كانوا داخل الملاجئ بينما كانت الصواريخ تطلقها إيران.
كما قامت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتوزيع إرشادات منقذة للحياة في مختلف أنحاء إسرائيل.
ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية مقاطع فيديو لصواريخ تحلق فوق العاصمة الإيرانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه قتل محمد جعفر قصير، القائد المسؤول عن نقل الأسلحة من إيران والجماعات التابعة لها إلى جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية الإيرانية وحماية الجيش الأمريكي في المنطقة.
وقال بايدن في مقابلة مع قناة إكس عن اجتماع عقد مع نائبة الرئيس كامالا هاريس وفريق الأمن القومي بالبيت الأبيض في وقت سابق من اليوم: "ناقشنا كيف تكون الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد هذه الهجمات، وحماية الأفراد الأميركيين في المنطقة".