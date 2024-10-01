إيران تطلق صواريخ على إسرائيل وتحذر: مستعدون لأي رد

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية الإيرانية وحماية الجيش الأمريكي في المنطقة.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة إكس عن اجتماع عقد مع نائبة الرئيس كامالا هاريس وفريق الأمن القومي بالبيت الأبيض في وقت سابق من اليوم: "ناقشنا كيف تكون الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد هذه الهجمات، وحماية الأفراد الأميركيين في المنطقة".