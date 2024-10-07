إلغاء الرحلات الجوية في إيران حتى صباح اليوم
قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلا عن متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية إن الرحلات الجوية من جميع مطارات إيران ألغيت من الساعة التاسعة مساء يوم أمس الأحد حتى الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث قوله إن الرحلات الجوية ألغيت بسبب قيود تشغيلية دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، فرضت إيران قيودا على الرحلات الجوية، الثلاثاء، عندما أطلقت صواريخ على إسرائيل، في هجوم توعدت إسرائيل بالرد عليه.
بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والغارات الجوية التي تلتها والتي أسفرت عن مقتل نحو 42 ألف شخص في غزة، اتسع نطاق الصراع ليشمل اشتباكات مع إيران ولبنان.
وأطلقت إيران سلسلة من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء، مما أدى إلى لجوء الإسرائيليين إلى الملاجئ وإثارة حالة من الذعر في جميع أنحاء المنطقة.
وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي وكذلك مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في تفجير طهران الذي ألقي باللوم فيه على إسرائيل على نطاق واسع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "عدد كبير" من الصواريخ الإيرانية. ومع إطلاق إيران صواريخها، أغلقت إسرائيل والأردن والعراق ولبنان مجالاتها الجوية، وأعادت بعضها فتحها في وقت لاحق من اليوم.
وأشارت إيران إلى أنها مستعدة تماماً للرد، في حين تدرس إسرائيل خياراتها للرد.
وبدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد يوم من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول وبعد أن بدأت إسرائيل قصف غزة، قائلة إنها تتصرف تضامنا مع المجموعة الفلسطينية.
واستمر إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله لعدة أشهر، لكنه اقتصر في الغالب على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية قبل التصعيد الأخير.
(بمدخلات من رويترز ووكالة فرانس برس)