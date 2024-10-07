إلغاء الرحلات الجوية في إيران حتى صباح اليوم

بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والغارات الجوية التي تلتها والتي أسفرت عن مقتل نحو 42 ألف شخص في غزة، اتسع نطاق الصراع ليشمل اشتباكات مع إيران ولبنان.