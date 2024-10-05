إسرائيل تهاجم حزب الله وحماس في لبنان وسط توتر إقليمي
قالت جماعة حزب الله في ساعة مبكرة من صباح السبت إنها تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية في منطقة الحدود اللبنانية، مع استمرار تصاعد العنف في المنطقة قبل يومين من وصول حرب غزة إلى عامها الأول.
"جدد جنود العدو الإسرائيلي محاولتهم التقدم باتجاه محيط البلدية في قرية العديسة"، وقالت الجماعة في بيان لها إن "مقاتلي حزب الله تصدوا للمحاولة، وما زالت الاشتباكات مستمرة".
وقالت الجماعة أيضا إنها استهدفت جنوداً في منطقة يارون بجنوب لبنان بـ"مجموعة صواريخ"، فضلا عن جنود في نقطتين عبر الحدود بالصواريخ.
وقالت في وقت سابق إن مقاتليها أجبروا قوات إسرائيلية على "التراجع" في المنطقة ذاتها.
وقتل سعيد عطا الله، أحد قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مع ثلاثة من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس بشمال لبنان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، السبت.
وقالت إسرائيل إنها استهدفت مقر استخبارات حزب الله في بيروت وأنها تقوم بتقييم الأضرار يوم الجمعة بعد سلسلة من الضربات على شخصيات بارزة في الجماعة والتي رفضها المرشد الأعلى الإيراني باعتبارها ذات نتائج عكسية.
وذكرت تقارير أن الهجوم الجوي على بيروت، وهو جزء من هجوم أوسع أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني من منازلهم، استهدف الخليفة المحتمل لزعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي قتلته إسرائيل قبل أسبوع.
ولم يتضح بعد مصير هاشم صفي الدين، ولم يصدر أي تعليق من جانب إسرائيل أو حزب الله.
الرد على صواريخ إيران
وتدرس إسرائيل خياراتها في الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران يوم الثلاثاء، والذي نفذته ردا على العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إنه سيفكر في بدائل عن ضرب حقول النفط الإيرانية لو كان في مكان إسرائيل، مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.
وارتفعت أسعار النفط بسبب احتمال شن هجوم على منشآت النفط الإيرانية في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تحقيق أهدافها في دفع حزب الله إلى التراجع في لبنان والقضاء على حلفائه حماس في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 70 قذيفة أطلقت من لبنان على الأراضي الإسرائيلية مساء الجمعة، وتم اعتراضها أو سقوطها في أرض مفتوحة.
أرسلت إسرائيل قوات برية إلى لبنان هذا الأسبوع بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية. وقالت إن عملياتها البرية "محدودة" في القرى القريبة من الحدود، لكنها لم تحدد إلى أي مدى ستتوغل داخل لبنان أو المدة التي ستستغرقها.
لا تراجع
وقال الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي أمام حشد كبير في طهران إن إيران وحلفاءها الإقليميين لن يتراجعوا.
وقال خامنئي في ظهور نادر له خلال خطبة الجمعة التي ذكر فيها نصر الله ووصف هجوم إيران على إسرائيل بأنه قانوني ومشروع، إن على أعداء إسرائيل في المنطقة "مضاعفة جهودهم وقدراتهم... ومقاومة العدو العدواني".
وأضاف أن إيران "لن تتوانى أو تتعجل في أداء واجبها" في مواجهة إسرائيل.
ونقلت وكالة أنباء "إس.إن.إن" الإيرانية شبه الرسمية عن نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي قوله يوم الجمعة إنه إذا هاجمت إسرائيل فإن طهران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي زار بيروت واجتمع مع كبار المسؤولين اللبنانيين إن طهران تدعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في لبنان شريطة أن تدعمه حزب الله وأن يتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت إن عراقجي وصل إلى دمشق لمناقشة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع المسؤولين السوريين.
(بمدخلات من رويترز ووكالة فرانس برس)