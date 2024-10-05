إسرائيل تهاجم حزب الله وحماس في لبنان وسط توتر إقليمي

قالت جماعة حزب الله في ساعة مبكرة من صباح السبت إنها تخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية في منطقة الحدود اللبنانية، مع استمرار تصاعد العنف في المنطقة قبل يومين من وصول حرب غزة إلى عامها الأول.