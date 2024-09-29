إسرائيل تقصف عشرات الأهداف لحزب الله بعد اغتيال نصر الله

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من ألف شخص قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين نتيجة للهجمات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين، كما نزح نحو مليون لبناني بسبب الضربات، بما في ذلك مئات الآلاف منذ يوم الجمعة، حسبما قال ناصر ياسين الوزير الذي ينسق الاستجابة الحكومية للأزمة لرويترز يوم السبت.