إسرائيل تعترض قذائف من لبنان وتستهدف مواقع حزب الله

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه "تم رصد نحو 40 قذيفة اخترقت الأراضي الإسرائيلية من لبنان" بعد أن دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل بدءاً من الساعة 4:06 مساءً (13.06 بتوقيت جرينتش)، مضيفاً أنه تم اعتراض العديد منها.