إسرائيل تعترض قذائف من لبنان وتستهدف مواقع حزب الله
قالت القوات العسكرية الإسرائيلية إن حوالي 40 قذيفة عبرت من لبنان خلال دقائق يوم الخميس، في حين استهدفت إسرائيل مواقع لحزب الله عبر الحدود وقصفتها.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه "تم رصد نحو 40 قذيفة اخترقت الأراضي الإسرائيلية من لبنان" بعد أن دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل بدءاً من الساعة 4:06 مساءً (13.06 بتوقيت جرينتش)، مضيفاً أنه تم اعتراض العديد منها.
في وقت سابق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن 20 شخصاً، معظمهم من السوريين، قُتلوا في غارة إسرائيلية ليلية في شرق لبنان، بعد أن قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت أهدافاً لحزب الله في المنطقة.
ودعت الإمارات والولايات المتحدة والسعودية وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مع التأكيد أيضاً على دعم وقف إطلاق النار في غزة عقب مناقشات مكثفة في الأمم المتحدة يوم الأربعاء.