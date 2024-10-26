إسرائيل ترد بضربات عسكرية على إيران بعد هجمات طهران

قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران في وقت مبكر من صباح اليوم السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الهجوم الأحدث في الصراع المتصاعد بين الخصمين المدججين بالسلاح.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات متعددة وقعت على مدى عدة ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة، وبدأت بعد الساعة الثانية صباحا بقليل (2230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

و قبل الفجر، أعلنت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية أن ثلاث موجات من الضربات اكتملت وأن العملية انتهت. وقالت إيران إن نظام دفاعها الجوي نجح في التصدي لهجمات إسرائيل على أهداف عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام مع "أضرار محدودة" في بعض المواقع.

و كان الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد في انتظار رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي نفذته إيران في بداية أكتوبر ، والذي أطلق فيه حوالي 200 صاروخ على إسرائيل وقتل شخص واحد في الضفة الغربية.

وارتفعت المخاوف من جر إيران والولايات المتحدة إلى حرب إقليمية مع زيادة إسرائيل للهجمات على حزب اللهمنذ الشهر الماضي، بما في ذلك الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية بيروت وعملية برية، فضلاً عن صراعها المستمر منذ عام في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ردًا على أشهر من الهجمات المستمرة من النظام في إيران ضد دولة إسرائيل - في الوقت الحالي، تنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران". وقال الجيش في وقت لاحق إنه أكمل هجماته "المستهدفة" ضد أهداف عسكرية في إيران، مضيفًا أن طائراته عادت بسلام إلى ديارها. وأن لإسرائيل الحق والواجب في الرد على الهجمات من طهران، مؤكداً أن الأهداف لم تشمل البنية التحتية للطاقة أو المنشآت النووية.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن واشنطن، الداعم الرئيسي لإسرائيل وموردها للأسلحة، لن تدعم توجيه ضربة إلى المواقع النووية في طهران وقال إن إسرائيل يجب أن تفكر في بدائل لمهاجمة حقول النفط الإيرانية. وحذرت السلطات الإيرانية إسرائيل مرارا وتكرارا من أي هجوم.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء يوم السبت نقلا عن مصادر "تحتفظ إيران بالحق في الرد على أي عدوان ولا شك أن إسرائيل ستواجه رد فعل متناسب لأي عمل تتخذه".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن متحدث عسكري قوله إن الانفجارات التي سمعت في طهران مرتبطة بأنظمة دفاع جوي تتفاعل مع جهود إسرائيل لمهاجمة ثلاثة مواقع خارج مدينة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تطلق النار بشكل متواصل على مقذوفات قادمة على ما يبدو في وسط طهران، دون تحديد المواقع التي تعرضت للهجوم.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إن عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران استهدفت أيضا.

وقالت وكالة تسنيم إن قواعد الحرس الثوري الإسلامي التي تعرضت للهجوم لم تلحق بها أضرار.

وقال متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية إن تم إلغاء جميع الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما قررت السلطات العراقية تعليق الرحلات الجوية في جميع مطاراتها حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن إسرائيل استهدفت بعض المواقع العسكرية في وسط وجنوب سوريا بغارات جوية في وقت مبكر من صباح السبت. ولم تؤكد إسرائيل قصف سوريا.