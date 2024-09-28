إسرائيل تؤكد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله

وقال مصدر مقرب من حزب الله اللبناني إن الاتصال مع نصر الله انقطع منذ مساء الجمعة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة "انقطع الاتصال بالسيد حسن نصر الله منذ مساء الجمعة"، ولم يؤكد ما إذا كان نصر الله قد قتل.