إسرائيل تؤجل اجتماع التصديق على وقف إطلاق النار بسبب مطالب الأسرى

قالت إسرائيل إنها أرجأت عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس للتصديق على وقف إطلاق النار مع حماس، وألقت باللوم على الحركة المسلحة في التأخير. وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن التأخير يتعلق بهويات العديد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم ومن المتوقع حل المشكلة قريبا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم في وقت سابق حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو في بيان إن "حماس تنصلت من أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

"لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية إلا بعد أن يبلغ الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت كافة عناصر الاتفاق".

لكن حماس نفت الاتهامات الإسرائيلية، حيث رفض اثنان من كبار قادتها هذه الاتهامات.

وقال المسؤول في حماس سامي أبو زهري لوكالة فرانس برس "لا أساس لمزاعم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بشأن تراجع الحركة عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في بيان منفصل: "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".

ولن يصبح قبول إسرائيل للاتفاق رسميا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة في البلاد، ومن المقرر التصويت عليه يوم الخميس، حسبما أفادت التقارير في وقت سابق.

وبعد ساعات من الإعلان عن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، كثفت إسرائيل غاراتها على غزة، بحسب سكان ومسؤولين في القطاع الفلسطيني.

وحذرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم الخميس من أن استمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار يعرض الرهائن الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم للخطر.

وقالت كتائب عز الدين القسام عبر تطبيق "تيليجرام" إن "أي عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو قد يحول حرية الأسير إلى مأساة"، في إشارة إلى عشرات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس إن غارة إسرائيلية أصابت مكان تواجد إحدى الأسيرات المقرر تحريرهن "في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار"، دون تقديم تفاصيل.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعقد بين إسرائيل وحماس يوم الأربعاء بعد وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة وبعد 15 شهرًا من إراقة الدماء التي دمرت المنطقة الساحلية وأشعلت الشرق الأوسط.

وتتضمن الصفقة وقف إطلاق نار مبدئي لمدة ستة أسابيع مع الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف. وسيتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.