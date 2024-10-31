489 شخصاً أسقطت الكويت جنسياتهم لمكافحة الإزدواجية
أسقطت الكويت جنسية 489 شخصاً، وسيتم عرض القرار على مجلس الوزراء للبت فيه، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
ولم توضح وزارة الداخلية أسباب وتفاصيل هذا الإجراء، ولن يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء.
وعقدت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية اجتماعاً اليوم الخميس 31 أكتوبر برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
وسحبت الكويت الجنسية من مئات الأفراد خلال الأشهر الماضية، كما سحبت الهيئة العليا للجنسية الكويتية الجنسية من 198 كويتياً في 17 أكتوبر.
كما أعلنت الدولة الخليجية في 12 سبتمبر عن سحب الجنسية من 90 شخصاً لمخالفتهم للقانون، وذلك بعد يوم واحد من سحب الجنسية من 12 آخرين، بينهم خمس نساء.
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت أسقط الجنسية عن أكثر من 10 آلاف شخص يحملون جنسية مزدوجة منذ عام 2011.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الخطوة تأتي نتاج عقد كامل من الجهود الكويتية لمعالجة ملف الجنسية المزدوجة. وقال مسؤولون إنها تتويج لحملة بدأت العام الماضي لمكافحة الحصول على الجنسية الكويتية بشكل غير قانوني.
ولا تعترف الكويت بالجنسية المزدوجة، ويتاح للأطفال ذوي الجنسية المزدوجة مهلة عامين بعد سن 18 عاماً لاتخاذ قرار بشأن الاحتفاظ بالجنسية الكويتية أو جنسيتهم الأخرى.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الدولة الجهود لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب العقيد محمد الوهيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تعديل وضع 6054 مقيماً إلى الجنسية السعودية و 1188 إلى العراقية و 868 سورياً و 131 إيرانياً و 53 أردنياً و 1962 آخرين إلى جنسيات مختلفة. وأضاف أن هذه الإحصائيات تشمل الأفراد الذين لديهم آباء أو أقارب يحملون وثائق من دول مختلفة.
ودعا الوهيب الراغبين في تحسين أوضاعهم إلى مراجعة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مقرها بمنطقة الشرق.