489 شخصاً أسقطت الكويت جنسياتهم لمكافحة الإزدواجية

ولم توضح وزارة الداخلية أسباب وتفاصيل هذا الإجراء، ولن يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وعقدت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية اجتماعاً اليوم الخميس 31 أكتوبر برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.