"لحظة فرح للعرب".. محمد بن راشد يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم 2034
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034. وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخبر اليوم الأربعاء.
وستكون المملكة أول دولة في التاريخ تستضيف أكبر نسخة من نهائيات كأس العالم والتي ستشهد مشاركة 48 منتخباً بعد أن أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النظام الجديد للبطولة.
وأشاد صاخب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بـ«الطموح الكبير» و«الإرادة القوية» التي تتمتع بها المملكة، مشيراً إلى أن هذه الصفات من شأنها ضمان بطولة ناجحة لا تنسى.
وفي تغريدة على تويتر، كتب الشيخ محمد: "نبارك لأخي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق هذا الإنجاز الكبير، إن عزيمة المملكة لا تعرف حدوداً، وهذه لحظة فخر للعالم العربي والخليج والأمة الإسلامية أجمع".
استضافت قطر البطولة المرموقة في عام 2022.
وأضاف الشيخ محمد: "ستقام بطولة كأس العالم في منطقتنا لدورتين متتاليتين، وهي لحظة فرح للعرب وشهادة على تأثيرنا المتزايد على الساحة العالمية، ونتطلع إلى أن نشهد بطولتين رائعتين في عامي 2030 و2034 إن شاء الله".
كما هنأ الملك محمد السادس ملك المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، على الفوز باستضافة كأس العالم 2030. ويمثل هذا الأمر لحظة تاريخية للمنطقة، حيث ستستضيف كل من المملكة العربية السعودية والمغرب بطولتي كأس عالم متتاليتين.