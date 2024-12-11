"لحظة فرح للعرب".. محمد بن راشد يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم 2034

وأشاد صاخب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بـ«الطموح الكبير» و«الإرادة القوية» التي تتمتع بها المملكة، مشيراً إلى أن هذه الصفات من شأنها ضمان بطولة ناجحة لا تنسى.