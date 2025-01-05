قانون الإقامة الجديد في الكويت: الغرامات الكاملة للمخالفات

من لم يقم بإخطار الجهات المختصة بولادة مولود جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة يعاقب بغرامة 2 دينار عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك، وبحد أقصى غرامة 2000 دينار.