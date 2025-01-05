قانون الإقامة الجديد في الكويت: الغرامات الكاملة للمخالفات
دخل قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ في الكويت يوم الأحد، وهو ما يتضمن تغييرات كبيرة للمواطنين الأجانب.
ويفرض القانون عقوبات أكثر صرامة على انتهاكات الإقامة مثل عدم تجديد تصاريح الإقامة أو البقاء بعد انتهاء مدة تأشيرات الزيارة.
إليكم القائمة الكاملة لغرامات التسوية وفقاً للقانون الجديد:
تصاريح الإقامة
سيتم تطبيق عقوبة على من يفشل في الحصول على إقامة في البلاد بعد قدومه إلى الكويت بأنواع تأشيرات الدخول التالية:
الانضمام للعائلة
التسجيل في المدرسة
العمل الحكومي
العمل في القطاع الخاص
العمل التجاري أو الصناعي
علاج
عقد حكومي مؤقت
وتتضمن تسوية المخالفة دفع مبلغ 2 دينار عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد الشهر الأول، وبحد أقصى 1200 دينار.
غرامة العمال
في حال إلغاء إقامة العامل بسبب انتهاء خدمته وتقرر إصدار إقامة جديدة فيتم فرض غرامة مقدارها 2 دينار عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك، وبحد أقصى 1200 دينار.
العاملات المنزليات
في حالة انتهاء إقامة العامل المنزلي أو رفض تجديدها وعدم مغادرته البلاد يتم فرض غرامة مقدارها دينارين عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 600 دينار.
أما بالنسبة للعمالة المنزلية الأجنبية ومن في حكمها ولم يحصلوا على إقامة فيتم فرض غرامة بواقع 2 دينار عن كل يوم تأخير مع عدم تجاوز سقف التسوية 600 دينار.
انتهاء مدة الإقامة
إذا انتهت إقامة الأجنبي ولن يتم تجديدها ولم يغادر البلاد يتم فرض غرامة مقدارها 2 دينار عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك وبحد أقصى 1200 دينار.
مولود جديد
من لم يقم بإخطار الجهات المختصة بولادة مولود جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة يعاقب بغرامة 2 دينار عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك، وبحد أقصى غرامة 2000 دينار.
الإقامة المؤقتة
تجاوز المدة المحددة للإقامة المؤقتة يستلزم دفع مبلغ 2 دينار عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير بعد ذلك، وبحد أقصى غرامة 1200 د.ك.
تأشيرات الزيارة
إن البقاء في الكويت بعد المدة المحددة في تأشيرة الزيارة يعرض المخالف لغرامة قدرها 10 دنانير كويتية عن كل يوم مخالفة وبحد أقصى 2000 دنانير كويتية.
ينطبق هذا على أنواع مختلفة من تأشيرات الزيارة مثل الزيارات الحكومية والزيارات الخاصة والسياحة والأغراض التجارية والأغراض العائلية والرحلات المتعددة وسائقي مركبات النقل (الشاحنات والحافلات وما إلى ذلك) وتأشيرة الزيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.