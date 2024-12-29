قافلة الأمل: رحلة إنسانية عبر 4 دول لجمع 200 ألف دولار لصالح اليمن

وسيبلغ عدد المشاركين في الإمارات العربية المتحدة نحو 20 إلى 30 شخصًا، وفي عُمان من 5 إلى 10 أشخاص وفي اليمن ما يصل إلى 10 أشخاص. وقد يزداد العدد مع تقدم القافلة في رحلتها.