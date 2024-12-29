قافلة الأمل: رحلة إنسانية عبر 4 دول لجمع 200 ألف دولار لصالح اليمن
في يوم رأس السنة الجديدة، سيشرع المتطوعون في رحلة إنسانية عبر أربع دول خليجية هي الإمارات العربية المتحدة، وعمان، والمملكة العربية السعودية، واليمن.
وتهدف قافلة الإبل إلى جمع 200 ألف دولار لصالح مشاريع التنمية التي تعزز الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني المتضرر من الصراع المستمر منذ عشر سنوات.
ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة التي تمتد لمسافة 2200 كيلومتر ما يصل إلى 70 يومًا، وفقًا لما قاله "مايك ميتزجر"، منسق الاستدامة والتراث العالمي الذي ينسق المشروع المسمى "حملة رحلة الأمل"، لصحيفة خليج تايمز.
وقال ميتزجر إن القافلة ستنطلق في الصحراء من قرية الختم بين مدينة أبوظبي والعين صباح يوم الأول من يناير 2025، بمشاركة نحو 50 متطوعاً.
وسيبلغ عدد المشاركين في الإمارات العربية المتحدة نحو 20 إلى 30 شخصًا، وفي عُمان من 5 إلى 10 أشخاص وفي اليمن ما يصل إلى 10 أشخاص. وقد يزداد العدد مع تقدم القافلة في رحلتها.
وستدخل السعودية من منفذ أم الزمول الحدودي مع سلطنة عمان، وستعبر كامل منطقة الربع الخالي الجنوبية على ظهور الجمال.
وقال ميتزجر المقيم في أبوظبي والذي سيشارك في الرحلة أيضًا: "نقطة وصولنا إلى اليمن هي مدينة قرية تُعرف باسم تريم في وادي حضرموت". ومن المتوقع أن يكون يوم الوصول هو 8 فبراير 2025.
وأضاف أن "العديد من المسافرين الآخرين سوف ينضمون إلينا عبر أجزاء من البلاد تستغرق ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع من المشي".
"نحن فريق، على الرغم من أن كل فرد سيساهم بفترات زمنية مختلفة للمشي. يمكن لبعض أعضاء فريقنا المشي لمدة أسبوع، وبعضهم (سيمشي لمدة) أسبوعين، والبعض الآخر لعدة أشهر"، قال ميتزجر.
وقال ميتزجر إنهم "مستعدون كما سنكون دائمًا" لدخول الربع الخالي.
وأضاف "لدينا فريق دعم في السعودية للتعامل مع حالات الطوارئ، كما نقوم بتخزين الطعام وطعام الإبل والمياه في جميع الدول التي سنسافر عبرها مسبقًا في الأيام المقبلة".
ويعد الربع الخالي من قافلة الإبل الأطول في الرحلة، إذ تتراوح مدته من 20 يوماً إلى شهر، بحسب موقع البعثة.
وقال ميتزجر إنه تم ترتيب توزيع ما يكفي من الغذاء والماء والأدوية لمدة 70 يوما مسبقا.
وقال إن "طعام الرحلة بسيط للغاية، فهو يتكون من التمر والشاي والدقيق لصنع الخبز والسمن واللحوم المجففة والأسماك والخضروات، إلى جانب طعام الإبل".
دعم الحكومة
وفي حين أن الدعم اللوجستي كان يأتي من الأصدقاء المقربين في المنطقة وفرق الدعم والمتطوعين، قال ميتزجر إنهم "يأملون في الحصول على دعم حكومي بمجرد إطلاق المشروع بالفعل".
وأضاف "سيكون من المدهش أن نحصل على مساعدتهم، خاصة في رحلة ثقافية بهذا الحجم".
وقال ميتزجر إن فريقهم يعمل على تأمين جميع التصاريح اللازمة، وأضاف أن الصراع الدائر في اليمن "لن يؤثر على رحلتنا كثيرًا.
"نحن ندخل إلى جزء هادئ للغاية من اليمن وله علاقات جيدة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وأعرب ميتزجر عن أمله في أن تحقق المبادرة الشعبية هدفها بجمع 200 ألف دولار. وقال: "لقد تلقينا تبرعات من العائلات والأصدقاء حتى الآن. ونتمنى المزيد من الدعم من المغتربين في الإمارات والمجتمع المحلي لعملنا الإنساني".
ومن بين الداعمين للقافلة الإنسانية، الذين يقدمون الدعم اللوجستي، والذين سينضمون أيضًا إلى الرحلة، منظمة UAE Wildschoolers، ومنظمة ECC Adventures، وجمعية أبوظبي للمعلمين المنزليين، ومنظمة Distant Imagery، ومنظمة Kenaz.
مشروع تطويري
سيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها في الصيانة المالية لمنشأة قائمة بالفعل في سيئون باليمن والتي تقدم الأدوية والخدمات الطبية المجانية يوميًا لليمنيين منذ عام 2023.
وقال ميتزجر إن المنشأة، التي أطلق عليها اسم عيادة نسمة وسندباد، نسبة إلى جماليه أحاديي السنام اللذين نفقا، عالجت حتى الآن أكثر من 15 ألف يمني.
كما سيتم استخدام الأموال التي تم جمعها في مشروعين لحفر آبار المياه العذبة لصالح قبيلتين بدويتين في وادي حضرموت. وقال ميتزجر: "إن أحد البئرين قيد الإنشاء الآن. وقد اكتمل بنسبة 70 في المائة. ونحن ننتظر المزيد من الأموال لإكماله".
وقال إن مشاريع آبار المياه كانت في مرحلة التخطيط خلال العامين الماضيين.
وأخيرا، سيتم استخدام الأموال أيضا لتمويل برنامج توزيع الماشية مجانا والذي سيعمل على تعليم الأسر كيفية تربية الماشية للحصول على دخل بديل في جميع أنحاء البلاد.
وتهدف حملة رحلة الأمل، التي يجري الإعداد لها منذ نحو ثماني سنوات، إلى توفير البنية التحتية والمهارات اللازمة لليمنيين المتضررين من الصراع المستمر حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال ميتزجر إن اختيار اليمن كمشروع تجريبي جاء بسبب كونها واحدة من أكثر الدول تضررا من الصراع، وقربها من الإمارات العربية المتحدة، كما وصفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها تعاني من واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 4.5 مليون يمني، أي ما يعادل 14 في المائة من السكان، نازحون حاليا، ومعظمهم نزحوا عدة مرات على مدى عدد من السنوات.
علاوة على ذلك، فإن 21.6 مليون شخص، أو ثلثي السكان، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "خطر المجاعة على نطاق واسع في البلاد لم يكن أكثر حدة من أي وقت مضى. يعيش عشرات الآلاف بالفعل في ظروف أشبه بالمجاعة، وهناك ستة ملايين شخص آخرين على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة".
وقال ميتزجر إن نجاح حملة رحلة الأمل الإنسانية في اليمن سيشكل إنجازًا قياسيًا. وأضاف: "إذا تمكنا من تغيير حياة الناس للأفضل، وتوفير فرص العمل، والحصول على المياه النظيفة، وتحقيق النجاح في اليمن، فهذا يعني أننا سننشر رحلة الأمل إلى دول أخرى بكل تأكيد، مع العلم أننا سننجح، بعد أن بدأنا في بلد في حاجة ماسة".
وقال إن هناك "مزيجًا كبيرًا من المتطوعين (للرحلة) من جميع أنحاء العالم".
وقال ميتزجر إن الدول الأخرى المدرجة على قائمة الدول التي ستستفيد من حملة القافلة الإنسانية هي السودان والصومال وباكستان وشرق أفريقيا.