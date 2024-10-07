فحوصات طبية للعاهل السعودي تؤكد تشخيص التهاب الرئتين

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الفحوصات جاءت نتيجة تشخيص الملك سلمان بالتهاب في الرئتين، والذي تم تأكيده في وقت سابق من عام 2024. وقرر الفريق الطبي في العيادات الملكية إخضاعه لخطة علاجية تتضمن استخدام المضادات الحيوية.

وفي ختام البيان، توجه الديوان الملكي بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.