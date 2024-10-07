الخليج
فحوصات طبية للعاهل السعودي تؤكد تشخيص التهاب الرئتين
أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الفحوصات جاءت بسبب التهاب في الرئتين.
في بيان أصدره الديوان الملكي السعودي، تم الإعلان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خضع لفحوصات طبية مساء يوم أمس 6 أكتوبر، وذلك بناءً على توصيات العيادات الملكية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الفحوصات جاءت نتيجة تشخيص الملك سلمان بالتهاب في الرئتين، والذي تم تأكيده في وقت سابق من عام 2024. وقرر الفريق الطبي في العيادات الملكية إخضاعه لخطة علاجية تتضمن استخدام المضادات الحيوية.
وفي ختام البيان، توجه الديوان الملكي بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.