غرامات وإغلاق على المرافق السياحية غير المرخصة بالسعودية

وحثت الوزارة جميع المرافق السياحية على التأكد من حصولها على تراخيصها أو تجديدها قبل استئناف مزاولة أنشطتها التجارية، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه اللوائح سيؤدي إلى فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك غرامات تصل إلى مليون ريال، أو إغلاق المرافق، أو كليهما. وفي بعض الحالات، قد يتعرض المخالفون أيضاً لتشويه سمعتهم من خلال "التشهير العلني".