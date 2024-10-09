عُمان: وفاة طفل وإنقاذ آخر من الغرق

قالت السلطات العمانية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن طفلين غرقا على الشاطئ، حيث توفي أحدهما فيما تم إنقاذ الطفل الآخر، وذكرت الشرطة العمانية أن الحادثة وقعت في منطقة الحدة بولاية جعلان بني بو علي.وفي وقت سابق، أوضح خبير مقيم في الإمارات لصحيفة "خليج تايمز" ما يجب على مقدمي الرعاية وغيرهم فعله في حالات غرق الأطفال.

"إذا تم العثور على طفل مغمورًا في الماء وليس لديه نبض، فإن البدء في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وتنبيه خدمات الطوارئ الطبية أمر حيوي."

وتكون العناية الطبية الفورية مطلوبة حتى لو كان لدى الطفل نبض ولكنه لا يتصرف بشكل طبيعي - مثل عدم التماسك، أو الخمول، أو السعال المفرط، أو إظهار التنفس غير الطبيعي (مثل التنفس السريع أو الرغوة في الفم).

لتسهيل التنفس، يجب أن يكون الطفل في وضع مريح ومستقيم.