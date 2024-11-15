ضبط 9 مواطنين سعوديين بتهمة تهريب المخدرات

تمكنت وزارة الداخلية السعودية من كشف شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات إلى المملكة عبر مطار الجوف الدولي، وبناء على معلومات موثوقة تمكنت الجهات المختصة من القبض على عدد من المتورطين في العملية.
وألقي القبض على تسعة مواطنين سعوديين، بينهم واحد من وزارة الداخلية، وأربعة من مصلحة الزكاة والدخل والجمارك، وواحد من الشركة السعودية للكهرباء.
وتورط المتهمون في عدة جرائم، منها استلام المخدرات المهربة، وإدخالها إلى المملكة في حقائب دون تفتيشها، ونقلها، وإخفاء المخدرات في أماكن ومنازل مختلفة، وترويجها والاتجار بها.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه أياً كانت هوياتهم، وستظل الوزارة يقظة ضد كل المؤامرات الإجرامية التي تستهدف المساس بأمن الوطن.