ضبط 9 مواطنين سعوديين بتهمة تهريب المخدرات

وتورط المتهمون في عدة جرائم، منها استلام المخدرات المهربة، وإدخالها إلى المملكة في حقائب دون تفتيشها، ونقلها، وإخفاء المخدرات في أماكن ومنازل مختلفة، وترويجها والاتجار بها.