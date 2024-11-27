"سدرة" و"سيل سيف": خدمة جديدة لتخزين الخلايا الجذعية

أعلنت شركة "سيل سيف أرابيا"، الرائدة في خدمات تخزين الخلايا الجذعية في منطقة الخليج، عن شراكة استراتيجية مع "سدرة للطب"، إحدى أبرز المؤسسات الطبية في قطر التي تركز على تطوير الرعاية الصحية للنساء والأطفال.

وتهدف الشراكة إلى توسيع مدى الوصول إلى خدمات معالجة وتخزين الخلايا الجذعية المتطورة في قطر، بما يوفر للعائلات في جميع أنحاء البلاد مورداً هاماً للعلاجات الصحية المستقبلية المحتملة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان مؤخراً، ستعمل "سيل سيف أرابيا" و"سدرة للطب" على تعزيز خدماتهما من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة والتقنيات والقوى التشغيلية لكل منهما لتقديم خدمة أفضل لشعب قطر المتنامي. ويهدف الطرفان إلى توفير خدمات حفظ الخلايا الجذعية المنقذة للحياة للعائلات القطرية بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والرعاية.

وستستفيد "سيل سيف أرابيا" من المنشآت المتطورة التابعة لـ "سدرة للطب"، التي تتبع أعلى معايير ممارسات التصنيع الجيدة، لتخزين الخلايا الجذعية داخل قطر. سيتيح ذلك لـ "سيل سيف أرابيا" القدرة على معالجة وتخزين مجموعة واسعة من أنواع الخلايا الجذعية، مثل خلايا دم الحبل السري، وأنسجة الحبل السري، وأنسجة المشيمة، والأنسجة الأمنيوسية، بالإضافة إلى الخلايا الجذعية الوسيطة الجاهزة للاستخدام. وستكون الخدمة المشتركة متاحة لجميع الأسر في قطر التي تختار "سدرة للطب" و"سيل سيف أرابيا" كمزودين لخدمات تخزين الخلايا الجذعية، بغض النظر عن المستشفى الذي تمت فيه ولادة الطفل.

وقالت عاليه عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سيل سيف أرابيا": "الشراكة مع سدرة للطب تمثل خطوة هامة في التزامنا بالابتكار في مجال الرعاية الصحية في قطر، فمن خلال المنشآت والخبرة الاستثنائية لدى سدرة للطب، يمكننا تعزيز خدماتنا بشكل ملحوظ، مما يضمن أن الأسر في قطر ستتمكن من الوصول إلى خدمات تخزين الخلايا الجذعية التي تدعم احتياجاتهم الصحية المستقبلية."

وتكتسب الشراكة بين "سيل سيف أرابيا" و"سدرة للطب" أهمية خاصة في ضوء التقدم المستمر في مجال الطب التجديدي، إذا يمكن أن يلعب استخدام الخلايا الجذعية التي يتم جمعها وتخزينها اليوم دوراً حاسماً في مواجهة التحديات الصحية المعقدة في المستقبل.

وبدورها قالت الدكتورة "إيابو تينوبو كارتش"، الرئيس التنفيذي في "سدرة للطب": "تتوافق شراكة "سيل سيف أرابيا" تماماً مع مهمة "سدرة للطب" في تعزيز الرعاية الصحية ودعم صحة الأسر في قطر، فبفضل مرافق "سدرة للطب امتداد "سيل سيف أرابيا"، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للعائلات في جميع أنحاء البلاد خيار تخزين خلايا أطفالهم الجذعية داخل الدولة. معاً، نسعى لجعل معالجة وتخزين الخلايا الجذعية المتقدمة أكثر سهولة، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في المنطقة."

وجدير بالذكر أن الاتفاقية تُبرز التزاماً مشتركاً بتحسين صحة الأسر ورفاهيتها في قطر، كما تسلط الضوء على الاستثمار الحيوي في صحة سكان قطر على المدى الطويل. من خلال جعل هذه الخدمات أكثر سهولة، لا تقوم "سيل سيف أرابيا" و "سدرة للطب" بتوسيع خيارات الرعاية الصحية فحسب، بل تمهدان الطريق أيضاً للتطورات المستقبلية في العلاجات الطبية المخصصة، بالإضافة إلى أن هذه الشراكة تعزز رؤية مشتركة لبناء مجتمع أكثر صحة ومرونة للأجيال القادمة في قطر.