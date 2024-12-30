رحيل "ظفر هاشمي" محاسب "خليج تايمز" السابق

توفى "سيد ظفر أحمد هاشمي"، الذي عمل في صحيفة "خليج تايمز" كمحاسب تكاليف لمدة 20 عاماً، عن عمر يناهز 94 عاماً، في كراتشي، باكستان، مساء الأربعاء 25 ديسمبر 2024. وكان قد انضم إلى صحيفة "خليج تايمز" في عام 1980 وتركها في عام 2000.