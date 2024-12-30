الخليج
رحيل "ظفر هاشمي" محاسب "خليج تايمز" السابق
انضم إلى صحيفة "خليج تايمز" في عام 1980 وتركها في عام 2000.
توفى "سيد ظفر أحمد هاشمي"، الذي عمل في صحيفة "خليج تايمز" كمحاسب تكاليف لمدة 20 عاماً، عن عمر يناهز 94 عاماً، في كراتشي، باكستان، مساء الأربعاء 25 ديسمبر 2024. وكان قد انضم إلى صحيفة "خليج تايمز" في عام 1980 وتركها في عام 2000.
لقد كان رجلاً طيب القلب وعطوفاً، وكان يقدّم المساعدة دائماً لأي شخص يحتاج إليها. وكان زملاؤه يحترمونه لنزاهته وتواضعه. وكان متسامحاً للغاية، ولم يحاول أبداً إيذاء أي شخص.
كما كان محترفاً، ومخلصاً، ومحباً للعمل. وقد قضى حياته في مجال الصحف. وقد منحته خبرته الواسعة فهماً عميقاً لجميع جوانب إنتاج الصحف.
وبدأ حياته المهنية في صحيفة "مورنينج نيوز" اليومية التي تتخذ من "دكا" مقراً لها، حيث عمل لفترة طويلة هناك. ونظراً لارتباطه الطويل بالصحف، فيمكن وصفه بأنه خبير في هذا المجال.