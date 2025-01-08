رحلة الأمل: مغامرون إماراتيون يعبرون الصحراء لدعم المشاريع الإنسانية في اليمن

لقد ثبت أن الأيام الخمسة الأولى من الرحلة كانت بعيدة كل البعد عن المعتاد. كانت الظروف الصحراوية القاسية كالمشي بصعوبة وسط الرمال الناعمة التي لا نهاية لها، والذباب الذي لا يرحم، والحرارة الشديدة مجرد بداية. أما الدراما الحقيقية فقد جاءت من الإبل، وخاصة فاتر سمحة، وهي ناقة برية بدت عازمة على إثارة المشاكل. فقد كانت تهرب في كثير من الأحيان، وتركل كل من يقترب منها، وتختفي لساعات في كل مرة.