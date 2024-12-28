جريمة مروعة في الكويت: خادمة فلبينية تقتل طفلاً رضيعاً بوضعه في الغسالة

وأضافت السفارة أنها تتعاون مع السلطات الكويتية التي تحقق في الحادث وتقدم المساعدة أيضًا للعاملة المنزلية الفلبينية المحتجزة، في إطار القانون الكويتي ووفقًا لاختصاص السفارة.