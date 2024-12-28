جريمة مروعة في الكويت: خادمة فلبينية تقتل طفلاً رضيعاً بوضعه في الغسالة
وقعت جريمة بشعة في الكويت عندما أقدمت خادمة فلبينية على قتل طفل رضيع بوضعه في غسالة الملابس، بحسب ما ذكرته مصادر لوسائل إعلام محلية.
وقال مصدر أمني لصحيفة القبس المحلية إن الأسرة الكويتية فوجئت بصراخ طفلها الذي لم يتجاوز عمره بضعة أشهر، فركض الأبوان نحو الصوت فوجدا طفلهما في الغسالة مصاباً بجروح بالغة.
وأضاف المصدر أن الوالدين هرعا إلى مستشفى جابر الأحمد، وعند وصولهما تأكد وفاة الطفل.
ألقت الجهات الأمنية القبض على الخادمة الفلبينية، وتخضع حالياً للتحقيق المكثف لكشف دوافعها وراء هذه الجريمة البشعة التي وقعت في محافظة مبارك الكبير.
وقال مصدر أمني لصحيفة «الجريدة» إن الخادمة قالت في اعترافاتها الأولية إن المجني عليه «أزعجها فألقته داخل الغسالة».
"صدمت وحزنت بشدة"
وقالت السفارة الفلبينية في الكويت في بيان إنها شعرت بالصدمة والحزن العميق بسبب الحادث المأساوي.
وأضاف البيان "نقدم تعازينا الحارة وصلواتنا لأسرة الفقيد في هذا الوقت العصيب".
وأضافت السفارة أنها تتعاون مع السلطات الكويتية التي تحقق في الحادث وتقدم المساعدة أيضًا للعاملة المنزلية الفلبينية المحتجزة، في إطار القانون الكويتي ووفقًا لاختصاص السفارة.
وأكدت أن "هذه الحادثة المعزولة لا تعكس شخصية الفلبينيين والجالية الفلبينية في الكويت، المشهود لهم بالعمل الجاد والموثوقية والمساهمة الإيجابية في المجتمع".