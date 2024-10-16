تواصل إنقاذ المحاصرين بفعل الأمطار الغزيرة في عُمان

وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ تعليقَ الدوام في المدارس والجامعات في القطاعين العام والخاص، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بسبب الأحوال الجوية القاسية التي تشهدُها البلاد، مع انتقال بعض المحافظات إلى التعلّم عن بُعد.