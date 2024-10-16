تواصل إنقاذ المحاصرين بفعل الأمطار الغزيرة في عُمان
مع تأثّر سلطنة عُمان بمنخفض مداري في بحر العرب، صدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، حيث بدأت السلطات عمليات الإنقاذ إثرَ محاصرة السيول للأهالي في منازلهم ومركباتهم.
ونجحت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان، في إنقاذ 4 أشخاصٍ عَلِقَت مركبتُهم في أحد الأودية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.
وكانت فرق الإنقاذ قد تمكّنت سابقاً من إنقاذ عائلة حوصِرت داخل منزلها في ولاية صور، بعد أن وصل منسوبُ مياه الأمطارِ إلى مستوياتٍ عالية.
وواصلت السلطات جهودها الحثيثة لإنقاذ المُحاصرين، حيث استجابت لبلاغٍ عن شخصين عالقين داخل مركبة.
وفي حادثةٍ أخرى بولاية صور، تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال ثلاثة أشخاص حوصِروا داخل مركبتِهم، وأكّد مصدرٌ أمني أنّ جميعهم بصحة جيدة.
وناشدت السلطات المواطنين والمقيمين ملازمة منازلهم، ومتابعة المستجدات الرسمية حول الظروف الجوية وإجراءات السلامة.
تشهد مناطق متفرقة من البلاد هطول أمطار متفاوتة الشدة، حيث توقع المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في وقت سابق هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 40 و90 ملم في عدة مناطق.
واستجابةً لهذه الظروف الاستثنائية، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ عن تعليق الدوام والأنشطة المدرسية، والانتقال إلى التعلم عن بُعد بالنسبة لبعض الطلاب يوم أمس 15 أكتوبر.
كما أعلنت اللجنة في سلطنة عُمان عن استمرار الدراسة عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي والمدارسِ الحكومية والخاصة في بعض محافظات السلطنة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، نظراً للأحوال الجوية السائدة.
وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ تعليقَ الدوام في المدارس والجامعات في القطاعين العام والخاص، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بسبب الأحوال الجوية القاسية التي تشهدُها البلاد، مع انتقال بعض المحافظات إلى التعلّم عن بُعد.