تعليق العمل والدراسة في محافظات بسلطنة عمان نتيجة الأمطار الغزيرة
أعلنت سلطنة عمان عن تعليق الدوام في المدارس والجامعات في القطاعين العام والخاص يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، وذلك استجابة لحالة الطقس القاسية التي تشهدها البلاد، إلا أن بعض المحافظات ستنتقل إلى التعلم عن بعد.
وتوقع المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة هطول أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 40 إلى 90 ملم في عدة مناطق، وفي استجابة لذلك أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ تعليق الدوام والأنشطة المدرسية.
وتشمل المناطق المتضررة ما يلي:
تعليق العمل والدراسة: سيتم إيقاف العمل والدراسة بشكل كامل في محافظات مسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية.
تعليق الدراسة والنقل عن بعد: تنتقل المحافظات التالية إلى التعليم عن بعد: الوسطى، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والمناطق الجبلية في الداخلية، والظاهرة، والبريمي.
وحثت السلطات المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ومتابعة التحديثات الرسمية بشأن حالة الطقس وإجراءات السلامة. وأكدت اللجنة أن سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى وتوصي الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة من الطقس العاصف.
وتستعد الإمارات العربية المتحدة أيضًا لزيادة محتملة في هطول الأمطار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية، حيث تشير البيانات الأولية إلى تأثيرات محتملة من منخفض استوائي يتشكل في بحر العرب. وتتوقع السلطات أمواجًا هائجة وفيضانات في مياه البحر في بعض المناطق الساحلية.
منخفض استوائي
وتظهر الصور الجوية تواجد كميات كبيرة من السحب فوق محافظتي مسندم وشمال الباطنة. وتشير التوقعات الأولية إلى أن المنخفض المداري من المتوقع أن يتحرك غربًا، مما قد يؤثر على سواحل محافظة ظفار وخليج عدن. ومع اقتراب المنخفض، من المرجح أن يتزامن مع منخفض جوي يؤثر على المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة في محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية.
وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ إنها تتابع عن كثب التنبيهات التي تصدرها إدارة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة.
ونظراً لارتفاع مستوى الأمطار المتوقعة فقد قامت اللجنة بتفعيل المركز الوطني لإدارة حالات الطوارئ وكافة القطاعات واللجان الفرعية بالمحافظات المتوقع تأثرها (جنوب الشرقية، والوسطى، وظفار، ومسقط، وشمال الشرقية) لرفع مستويات الاستعداد والجاهزية للتخفيف من آثار الوضع والاستجابة للبلاغات المختلفة.