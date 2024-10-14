تعليق العمل والدراسة في محافظات بسلطنة عمان نتيجة الأمطار الغزيرة

وتظهر الصور الجوية تواجد كميات كبيرة من السحب فوق محافظتي مسندم وشمال الباطنة. وتشير التوقعات الأولية إلى أن المنخفض المداري من المتوقع أن يتحرك غربًا، مما قد يؤثر على سواحل محافظة ظفار وخليج عدن. ومع اقتراب المنخفض، من المرجح أن يتزامن مع منخفض جوي يؤثر على المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة في محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية.